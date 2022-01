Heute muss man sich warm einpacken, es hat in der Früh bis zu minus sieben Grad. An der Sonne können wir uns heute jedoch erfreuen.



BURGENLAND. Laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) liegen die Frühtemperaturen bei minus 7 bis minus 3 Grad. Tageshöchsttemperaturen betragen zwischen minus 1 bis plus 2 Grad.

Meist scheint von früh bis spät die Sonne, Nebel gibt es in der Früh höchstens vereinzelt. Der Wind weht nur schwach aus südlicher Richtung.

