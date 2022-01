Das Wetter heute lädt zum Daheimbleiben ein. Es wird im gesamten Burgenland Schnee geben und im Norden bläst kräftiger Wind.



BURGENLAND. Laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) liegen die Frühtemperaturen bei minus 4 Grad im Süden bis plus 2 Grad. Tageshöchsttemperaturen betragen plus 4 bis 8 Grad, bevor es am Nachmittag überall deutlich abkühlt.

In einer markanten nordwestlichen Strömung überwiegt zumeist dichte Bewölkung. Immer wieder ziehen Schneeregen- und Schneeschauer durch. Die Schneefallgrenze sinkt dabei von etwa 500m tagsüber bis zum Abend in die Niederungen ab. Gegen Abend beginnt es schließlich auch im Südburgenland zu schneien. Im Nordburgenland bläst kräftiger Westwind.

