Heute Samstag bestimmen dichte Wolken und Regenschauer das Wetter im Burgenland.

Laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) übernimmt heute eine Kaltfront mit dichten Wolken und Regenschauer das Wettergeschehen. Besonders in der Früh und am Vormittag können die Schauer vereinzelt auch von Blitz und Donner begleitet werden. Im Süden weht der Wind aus Nordwest lebhaft, in der Nordhälfte zeitweise sogar stürmisch. Die Tiefsttemperaturen betragen zwischen 6 bis 10 Grad, die Tageshöchsttemperaturen klettern auf 10 bis 13 Grad.

