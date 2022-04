So richtig aufklaren will es heute noch nicht, ab und zu gibt es jedoch kleine Momente des Sonnenscheins.



BURGENLAND. Laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) liegen die Temperaturen in der Früh bei 0 bis 5 Grad. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 9 und 13 Grad.

Sonnige Momente wechseln immer wieder mit dichterer Bewölkung, insbesondere in der Nordhälfte ist auch mit kurzen Schauen zu rechnen. Der Wind aus Nordwest bläst im Süden mäßig, im Nord- und Mittelburgenland verbreitet lebhaft.

