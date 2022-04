Am Karsamstag wird der Himmel über dem Burgenland oft stark bewölkt sein. Laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik können am Vormittag von Norden her noch vereinzelt Regenschauer durchziehen.

Im Tagesverlauf lockern die Wolken auch im Norden öfter auf, die Sonne zeigt sich immer länger. Im Süden scheint die Sonne generell etwas häufiger.

Der Wind weht tagsüber verbreitet stark aus nördlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 5 und 9 Grad, die Tageshöchsttemperaturen zwischen 9 und 14 Grad, also etwas niedriger als in den letzten Tagen.

