Der 39-jährige Rudersdorfer war bis zuletzt stellvertretender Kommandant des Bezirksfeuerwehrkommandos Jennersdorf und ist nun für fünf Jahre bestellt

BURGENLAND. Weil das neue Landes-Feuerwehrgesetz die Installierung eines Landesfeuerwehrdirektors verlangt, galt es in einem Objektivierungsverfahren einen geeigneten Kandidaten zu ermitteln. Aus sieben Bewerbern setzte sich schließlich Sven Karner durch.

Seine Aufgaben

Feuerwehrreferent Johann Tschürtz (FPÖ) sieht im Landesfeuerwehrdirektor „einen Ansprechpartner und eine Hilfestellung für den Selbstverwaltungskörper Landesfeuerwehrverband“. Karner habe die behördliche Kompetenz des Landes gegenüber dem Landesfeuerwehrverband wahrzunehmen. Ihm obliege insbesondere die Erlassung von Richtlinien für die Erstellung von Alarm- und Einsatzplänen sowie von Richtlinien für die Ermittlung des Löschmittelbedarfs. Weiters hat Karner das Anhörungsrecht bei der Errichtung und Auflösung einer Feuerwehr, beim Zusammenschluss von Feuerwehren sowie bei der Erlassung der Dienstordnung für den Landesverband und für alle Feuerwehren. Zu seinen Aufgaben zählen auch die Entgegennahme der Erklärung des Landesfeuerwehrkommandanten und deren Stellvertreter über die Zurücklegung der Funktion sowie die Wahrnehmung der Aufsicht über die Feuerwehren und den Landesfeuerwehrverband.

"Tief in der Materie verankert"

„Sven Karner zeichnet sich aufgrund seiner Ausbildung durch hohe fachliche Kompetenz aus und ist durch seine langjährige aktive Mitgliedschaft bei der Feuerwehr tief in der Materie verankert - Voraussetzungen, die ihn für die wichtige Funktion als Feuerwehrdirektor für das Burgenland prädestinieren. Ich bin überzeugt, dass er das hohe Niveau des Feuerwehrwesens in unserem Land weiter gewährleisten und die Feuerwehr auf die Anforderungen der Zukunft erfolgreich ausrichten wird. Ich wünsche ihm für diese neue Aufgabe alles Gute“, gratulierte Tschürtz dem 39-jährigen Rudersdorfer.

Feuerwehr "große Leidenschaft"

Karner selbst sieht sich als „sehr zielstrebig, selbstorganisiert, lösungsorientiert und optimistisch“. Die Feuerwehr sei seine „große Leidenschaft“. Es werde „ein sehr inniges und gemeinsames Vorgehen im Feuerwehrwesen“ geben, eine enge Zusammenarbeit mit dem Landesfeuerwehrverband ebenso wie mit der Landessicherheitszentrale. Karner wird seinen Dienst am 1. Jänner 2020 antreten und wurde für fünf Jahre bestellt.

Zur Person

Sven Karner hat einen Diplomstudiengang in Gebäudetechnik an der FH Burgenland und einen Masterstudiengang in Fire Safety Management an der Donau Universität Krems absolviert. Von 2007 bis 2008 war er als Supervisor für Membrangasspeicher bei der Sattler AG tätig, seit 2009 ist er Feldingenieur für Haustechnik und Brandschutz und technischer Trainer bei der Hilti Austria GmbH. Bei der Feuerwehr Rudersdorf-Ort ist er seit 25 Jahren aktives Mitglied. 2009 übernahm er das Bezirksreferat für Schadstoffwesen im Bezirksfeuerwehrkommando Jennersdorf, dessen stellvertretender Kommandant er seit 2018 ist. Zuletzt begann Karner 2018 eine Ausbildung zur Sicherheitsfachkraft an der TÜV Austria Akademie, die er im selben Jahr abschloss. Er ist verheiratet und hat eine Tochter.