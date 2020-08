Gewinnen Sie 3 Übernachtungen für 2 Personen im Seehotel Rust – inklusive 4 Gang Genießer-Abendmenü sowie freier Benützung der Leihfahrräder, Tennisplätze sowie der lichtdurchfluteten Wellness-Oase mit Panoramablick auf den Neusiedler See



Direkt am Neusiedler See und in unmittelbarer Nähe zur Ruster Altstadt gelegen finden Erholungssuchende ebenso das passende Angebot wie sportlich Aktive.

Schlendern Sie durch die belebten Gassen des barocken Städtchens, erkunden Sie die Landschaft per pedes oder per pedales, genießen Sie die Spezialitäten aus Küche und Keller, entdecken Sie die Sehenswürdigkeiten der Region oder finden Sie Ruhe und Entspannung.

Es erwarten Sie moderne Zimmer, die die Naturfarben des Neusiedler Sees widerspiegeln. Erholung bietet die Wellness-Oase mit Hallenbad, Sauna und Dampfbad. Ein umfassendes Sportangebot mit Tennishalle, Golfsimulator sowie Rad- und Nordic-Walking-Stöcke-Verleih runden unser Angebot ab.

Gewinnspiel

Direkt am See und mitten in der Ruster Altstadt findet man im Seehotel Rust alles, was man für erholsame Tage braucht: gemütliche Zimmer, die die Farben der Region widerspiegeln, eine kulinarische Vielfalt, die auch Ihren Geschmack treffen wird und zahlreiche Angebote zum Entspannen und Aktivsein.



Gewinnen Sie 3 Übernachtungen für 2 Personen im Seehotel Rust – inklusive 4 Gang Genießer-Abendmenü und folgenden Extras:

Begrüßungsgetränk

Täglich reichhaltiges Frühstücksbuffet

Nachmittags Kaffee und Kuchen

Alkoholfreie Getränke aus der Minibar (1 Füllung/Tag)

Freie Benützung der Leihfahrräder, der Nordic Walking Stöcke (außer E-Bike)

Freie Benützung der Tennisplätze

Freie Benützung der lichtdurchfluteten Wellness-Oase mit Panoramablick auf den Neusiedler See, Hallenbad und direktem Zugang zur Liegewiese

Leihbademantel und -badetücher für die Dauer des Aufenthalts

An welchem See befindet sich das Seehotel Rust?

Kontakt:

Seehotel Rust

Am Seekanal 2-4, 7071 Rust

Telefon: +43 (0)2685/3810

Allgemeine Anfragen: seehotel.rust@vivat.at

Reservierung: reservierung@seehotelrust.at

www.seehotelrust.at