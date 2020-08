Laut dem amtlichen Dashboard des Gesundheitsministeriums sind im Burgenland aktuell 17 Personen an COVID-19 erkrankt – eine Person wurde an Niederösterreich abgetreten und wird nun dort in der Statistik geführt.

BURGENLAND. Die Zahl der Genesenen bleibt bei 410. Daher beträgt die Gesamtzahl der bestätigten Fälle im Burgenland nun 438. Eine detaillierte Aufschlüsselung der Fallzahlen nach Bezirken (absolute Zahlen) findet man im amtlichen Dashboard des Gesundheitsministeriums unter https://info.gesundheitsministerium.at/.

97 Personen in Quarantäne

Laut dem Koordinationsstab Coronavirus stehen derzeit im Burgenland 97 Personen unter behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. Im Spital wird derzeit keine an COVID-19 erkrankte Person isoliert behandelt.