Laut dem Koordinationsstab Coronavirus gibt es im Burgenland seit gestern 258 Neuinfektionen. 119.684 Personen sind bereits genesen.



BURGENLAND. Die Zahl der aktuell infizierten Personen steigt auf 2.485. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 122.729.

5 Personen auf der Intensivstation

In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 34 an COVID-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich 5 Personen in intensivmedizinischer Behandlung.

Die Gesamtzahl der bisher im Burgenland an COVID-19 verstorbenen Personen beträgt 560.

190.604 Auffrischungsimpfungen

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 240.431 Burgenländerinnen und Burgenländer mindestens ihre erste Teilimpfung der COVID-19-Schutzimpfung erhalten. 190.604 Auffrischungsimpfungen wurden bereits durchgeführt.

240.431 Burgenländerinnen und Burgenländer haben mindestens ihre erste Teilimpfung der COVID-19-Schutzimpfung erhalten.

Foto: Pexels

hochgeladen von Christian Uchann

Sieben-Tages-Inzidenzen der burgenländischen Bezirke

Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die Sieben-Tages-Inzidenz im Burgenland 795,60. Die auf Basis der behördlich bestätigten Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage berechnete Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt laut Koordinationsstab Coronavirus in den Bezirken:

Eisenstadt-Stadt: 777,20

777,20 Rust: 900,00

900,00 Neusiedl am See: 775,00

775,00 Eisenstadt-Umgebung: 795,45

795,45 Mattersburg: 805,00

805,00 Oberpullendorf: 764,86

764,86 Oberwart: 546,30

546,30 Güssing: 728,00

728,00 Jennersdorf: 364,71

Personen mit positivem Antigentest-Ergebnis sollen sich online unter https://covidverdacht.lsz-b.at melden.

Foto: pixabay

hochgeladen von Christian Uchann

Bei Corona-Verdacht…

Für Personen mit positivem Antigentest-Ergebnis oder Symptomen, die auf eine COVID-19-Erkrankung hindeuten, gilt: Bleiben Sie zu Hause und melden Sie sich online unter https://covidverdacht.lsz-b.at als Verdachtsfall. Sie werden anschließend kontaktiert und erhalten einen Beprobungstermin.

Infos & Hotlines

Für weiterführende Fragen und Notfälle steht auch weiterhin die kostenlose Gesundheitsberatung 02682 1450 zur Verfügung.