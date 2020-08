SPÖ-Nationalratsabgeordneter Christian Drobits brachte eine schriftliche Anfrage an Finanzminister Gernot Blümel ein. Er will von Blümel vor allem wissen, welche Schlussfolgerungen er aus dem „Systemversagen“ bei der Commerzialbank Mattersburg zieht.

BURGENLAND. Es sind insgesamt 50 Fragen, für deren Beantwortung Finanzminister Blümel acht Wochen Zeit hat. „Das System interner und externer Kontrollen hat komplett versagt. Ich fordere volle Aufklärung. Nicht nur, wer die Verursacher waren, sondern vor allem, warum das Kontrollnetz so löchrig war, sodass jahrzehntelange Bilanzfälschungen und Betrügereien über Jahre unentdeckt blieben. Gab es womöglich Mitwisser und Mittäter, müssen wir hier sogar von organisierter Kriminalität ausgehen?“, so Drobits.

„Multiples Behördenversagen“

Für SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst liegt hier offensichtlich ein „multiples Behördenversagen“ vor. „Niemand sieht ein und hat Verständnis dafür, dass sich die verantwortlichen Stellen vom Aufsichtsrat, den Wirtschaftsprüfern, der Finanzmarktaufsicht, der Österreichischen Nationalbank und dem Finanzministerium gegenseitig beschuldigen und sich aus der Verantwortung stehlen wollen“, so Fürst.

ÖVP: „Ablenkungsmanöver der SPÖ“

Kritik an den Fürst-Aussagen kommt vom ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas. „Offenbar versucht die SPÖ, mit diesem Ablenkungsmanöver die eigene Verantwortung im Mattersburger Bank-Skandal zu vertuschen. Fürst wäre besser beraten, wenn er endlich die finanziellen Zuwendungen der Commerzialbank an die SPÖ offenlegen würde“, so Fazekas.