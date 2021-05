Nach den Grünen kommt auch von der ÖVP Kritik an den Photovoltaik-Ausbauplänen des Landes.

BURGENLAND. Für Christian Sagartz, geschäftsführender ÖVP-Landesparteiobmann und ÖVP-Staatssekretär Magnus Brunner geht das Burgenland beim PV-Ausbau den falschen Weg. „Man will offensichtlich zuerst wertvolle Ackerböden verbauen und versiegeln, anstatt die tausenden freie Dachflächen zu nutzen“, so Sagartz. Ein weiterer Vorwurf des ÖVP-Chefs: „Teilweise passieren diese Ausbaupläne ohne Absprachen mit den Gemeinden oder der Bevölkerung.“ Für den ÖVP-Chef steht jedenfalls fest: „Erst wenn der letzte freie Dachziegel mit PV-Anlagen verbaut ist, soll an Freiflächen-Anlagen gedacht werden.“

„Sonderweg des Burgenlandes nicht sinnvoll“

Staatssekretär Brunner weist auf das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz hin, das bei der Photovoltaik drei Prioriäten vorsieht: „Priorität 1 sind PV-Anlagen auf den Dächern. Priorität 2 sind versiegelte Flächen wie Deponien, Lärmschutzwände oder Tunnelportale – da ist sehr viel möglich. Und erst zuletzt sollte auf Freiflächen gebaut werden“, so Brunner, der sich verärgert zeigt, „dass das Burgenland als einziges Bundesland einen Sonderweg gehen will, der nicht sinnvoll ist.“

„Jahrelanges Warten auf den Netzanschluss“

Im Ministerium soll es mittlerweile viele Beschwerden aus den Burgenland von innovativen PV-Unternehmen und auch von Privatpersonen geben. „Da geht es unter anderem auch um Netzanschlussmöglichkeiten. Es kann nicht sein, dass man jahrelang auf diesen Netzanschluss warten muss“, sagt Brunner.

„Melden Sie sich wieder im Jahr 2029“

Christian Sagartz sieht in der PV-Strategie des Landes eine „Monopolisierung durch die Hintertür“, weil Landeshauptmann Doskozil bestimmt, wer den erforderlichen Netzzugang bekommt und wer nicht.“ So sollen PV-Anlagen, die größer als 20 kWp sind, verhindert werden. „Burgenländerinnen und Burgenländer, die sich hier beteiligen möchten, bekommen Post von der Netz Burgenland und müssen lesen, dass zuerst das Netz ausgebaut werden muss. Die Betroffenen sollen sich wieder im Jahr 2029 melden“, erzählt Sagartz und fügt hinzu: „Solche verhöhnende Briefe können nicht der burgenländische Weg zur Energiewende sein.“

Energie Burgenland-Chef wirbt um Ausbau auf Freiflächen

„Eignungszonen sind ungeeignet“