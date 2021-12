Burgenlands Arbeiterkammer-Präsident über die Herausforderungen rund um die Corona-Krise, den Stellenwert der Sozialpartnerschaft, die Gründe für den Arbeitskräftemangel, die Impfpflicht sowie über Mindestlohn und Arbeitszeitverkürzung.

REGIONALMEDIEN BURGENLAND: Ich kann mir vorstellen, dass die Corona-Krise auch zu einer Steigerung der Anfragen in den AK-Beratungsstellen geführt hat…

GERHARD MICHALITSCH: Ja, immer wenn eine Verordnung erlassen wurde, oder wenn die Kurzarbeit wieder eine größere Bedeutung bekommen hat, dann verzeichnen wir eine Zunahme der Anfragen.

Die große Herausforderung für unsere Mitarbeiter ist, dass sie die Verordnungen relativ schnell bewerten müssen, um die richtigen rechtsverbindlichen Auskünfte erteilen zu können. Wir haben jedenfalls versucht, zu jeder Zeit unser Beratungsangebot aufrechtzuerhalten.

In welchen Bereichen gibt es die meisten Anfragen?

Bei der ersten Corona-Welle gab es vermehrt Anfragen zu Reise-Stornierungen. Das ist natürlich zurückgegangen. Beim Lockdown im Frühjahr mussten wir uns dann verstärkt um Themen rund um die Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit beschäftigen.

Zuletzt stand unter anderem die Frage im Mittelpunkt: Hat die Impfpflicht Auswirkungen auf meinen Arbeitsplatz?

AK-Präsident Michalitsch rechnet mit Insolvenzen.

Foto: AK / Felder

hochgeladen von Christian Uchann

Die Arbeitsmarktlage ist trotz der Pandemie relativ erfreulich. So gab es im November einen Rückgang der Arbeitslosigkeit um 21 Prozent. Offenbar haben sich die diversen Wirtschaftshilfen positiv ausgewirkt?

Ja, das sehen wir auch so – die Wirtschaftshilfen greifen natürlich. Was aber noch greift, sind die Beratungen der Sozialpartner, also auch der Wirtschaftskammer. Und wenn die Wirtschaft nach einem Lockdown wieder die Möglichkeit hat, aufzusperren, dann braucht die Wirtschaft nicht lange, um wieder in Schwung zu kommen.

Das heißt, Sie befürchten keine Pleitewelle?

Wir wissen natürlich nicht, ob die Wirtschaftshilfen auf Dauer wirken. Nach dem Lockdown im Frühjahr hatten wir eine boomende Wirtschaft und die ,normalen’ Insolvenzen haben nicht stattgefunden. Das heißt, wir müssen schon damit rechnen, dass Insolvenzen auf uns zukommen.



Man hat den Eindruck, dass sich die Sozialpartnerschaft speziell in der Corona-Krise bewährt hat und die Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter gut funktioniert. Können Sie das bestätigen?

Ja, das kann ich bestätigen. Es ist relativ klar, was das Ziel der Sozialpartner ist – nämlich eine gut funktionierende Wirtschaft mit sicheren Arbeitsplätzen. Und wenn alle unter Druck stehen, um die Krise zu bewältigen, dann gibt es auch recht schnell Entscheidungen. Hier zeigt die Sozialpartnerschaft sehr klar Lösungskompetenz.

Und wie schaut es hier speziell im Burgenland aus?

Im Burgenland gibt es seit einigen Monaten – und das hat mit der Pandemie weniger zu tun – eine wesentlich bessere Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer. Wir haben auch einige gemeinsame Projekte.



In vielen Bereichen der Wirtschaft herrscht akuter Mangel an Arbeitskräften. Was sind Ihrer Meinung nach die Gründe dafür?

Ich glaube, dass eine Ursache dafür auch in einer nicht so klugen Personalplanung liegt. Etwa im Tourismus, als die Betriebe ihre Mitarbeiter nicht in Kurzarbeit, sondern gleich heimgeschickt haben, wobei ich hinzufügen möchte, dass es im Burgenland anders war.

Wenn sich die ungarischen Arbeitnehmer in Ungarn umorientieren und dort etwa in die Industrie gehen, dürfen sich die Unternehmer im Westen Österreichs nicht wundern, wenn sie keine Arbeitskräfte finden. Betriebe, die ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt haben, haben überhaupt kein Problem, mit der vollen Mannschaft wieder loszulegen.



Und was den Fachkräftemangel betrifft…

Dieses Problem lässt sich nur langfristig lösen. Da geht es um Ausbildung, um attraktive Rahmenbedingungen und um das Lehrlingswesen.



Derzeit sorgt die Impfpflicht für viel Aufregung. Wie stehen Sie dazu und befürchten Sie Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt?

Die Sozialpartner haben sich auf eine Vorgangsweise geeinigt, dass es keine Auswirkungen der Impfpflicht auf den Arbeitsplatz geben darf.

Man muss auch bedenken, dass wir Arbeitskräfte aus dem Ausland – etwa aus Ungarn – haben, die sich extra geimpft haben, um in Österreich arbeiten zu können, allerdings zum Teil mit Impfstoffen, die in Österreich nicht anerkannt sind. Da gibt es wirtschaftliche Herausforderungen, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Schon allein deshalb wird eine Impfpflicht am Arbeitsplatz nicht durchsetzbar sein, außer wir wollen der Wirtschaft schaden.

Dass nun aber eine Impfpflicht notwendig wurde, ist auch Folge einer verfehlten Politik der Bundesregierung.

Warum?

Wir würden nicht über eine Impfpflicht diskutieren, wenn die Regierung Maßnahmen mit einem positiven Zugang zur Impfung gesetzt hätte. Das haben sie verbockt.



Gerhard Michalitsch fordert für Branchen mit einer hohen Arbeitsbelastung eine Arbeitszeitverkürzung mit einem Lohnausgleich.

Foto: AK / Felder

hochgeladen von Christian Uchann

Das Land Burgenland hat einen Mindestlohn von 1.700 Euro netto in fast allen Bereichen, wo es Einfluss hat, umgesetzt. Sehen sie eine Entwicklung, dass auch Teile der Privatwirtschaft hier mitziehen?

Zum Teil. Kluge Unternehmer merken natürlich, dass sie entsprechend zahlen müssen, wenn sie gute Arbeitskräfte und Fachkräfte haben wollen. Da hat die Diskussion rund um die 1.700 Euro netto im Landesdienst sicher eine Schub in der Privatwirtschaft bewirkt.

Manche haben es aber nicht kapiert, dass sie einen anerkennenden und wertschätzenden Lohn zahlen müssen – wie man etwa aktuell in der Lederindustrie sieht. In dieser Branche ist der kollektivvertragliche Mindestlohn 1.305 Euro brutto im Monat. Wer die anstrengende Arbeit der Beschäftigten in der Lederindustrie kennt, weiß, sie haben sich mehr verdient.

Ein weiteres Thema, das immer wieder – auch innerhalb der Sozialdemokratie – zum Teil kontroversiell debattiert wird, ist die Forderung nach einer freiwillig geförderten Vier-Tage-Woche. Wie stehen Sie dazu?

In Branchen mit einer hohen Arbeitsbelastung – wie etwa in der Pflege – brauchen wir unbedingt eine Arbeitszeitverkürzung mit einem Lohnausgleich, und Arbeitszeitmodelle wie eine Vier-Tage-Woche. Wir brauchen aber umgekehrt auch eine gute Bezahlung, damit sich die Menschen das Leben leisten können. Das ist für mich kein Widerspruch.



Ihre Wünsche für 2022?

Ich würde mir wünschen, dass wir uns 2022 weniger im Krisenmodus rund um die Pandemie befinden, und wir wieder anfangen können, gemeinsam die Wirtschaft weiter zu entwickeln. Dass wir uns wieder mit Themen wie Arbeitszeitmodelle und Arbeitszeitverkürzung sowie über die Verbesserung von Arbeits- und Lohnbedingungen beschäftigten, damit die Menschen ihr Leben finanziell gut gestalten können und gesund bleiben.

