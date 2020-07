Für die ÖVP Burgenland beweisen neue Erkenntnisse, dass das Land eine zentrale Rolle im Mattersburger Bank-Skandal hatte. Im Fokus der ÖVP steht vor allem LR Christian Illedits.

BURGENLAND. „Wenn der Landeshauptmann meint, die Frage der Kontrolle und der Aufsicht wird man diskutieren müssen, dann kann ich dem Landeshauptmann sagen, die Diskussion ist eröffnet – und zwar in seinem eigenen Haus, im Amt der Burgenländischen Landesregierung“, sagte ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas.

„Land war Aufsichtsbehörde“

Er bezog sich auf „aktuelle Erkenntnisse“, die darauf hinweisen, „dass das Land eine wesentliche Rolle“ im Mattersburger Bank-Skandal inne hatte – nämlich die Funktion des Revisionsverbandes der Commerzialbank-Kreditgenossenschaft,. „Somit war das Land Aufsichtsbehörde über den Hauptaktionär der Commerzialbank Mattersburg AG“, so Fazekas.

Was dabei auffällt: Für die Prüfung der Genossenschaft habe sich das Land der Wirtschaftsprüfungskanzlei TPA bedient – dieselbe Kanzlei, die auch die Commerzialbank Mattersburg überprüft hat.

Für Brisanz sorge laut Fazekas auch, „dass das Land scheinbar im Jahr 2015 versucht hat, die Aufsicht der Kreditgenossenschaft loszuwerden – also im selben Jahr, als die Finanzmarktaufsicht eine Anzeige wegen eines Untreueverdachts erstattet hat.“

ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas erklärt die Rolle des Landes rund um die Commerzialbank.

„LR Illedits steht massiv unter Druck“

Im Fokus der ÖVP steht vor allem LR Christian Illedits, „der für Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften – und damit auch für die Commerzialbank-Kreditgenossenschaft zuständig ist.“ Die Schlussfolgerung des ÖVP-Landesgeschäftsführers: „Das Land hängt in diesem Skandal mittendrin und LR Illedits steht massiv unter Druck.“

Mit Martin Pucher „eng verbandelt“

Für ÖVP-Klubobmann Markus Ulram spielt LR Illedits auch in anderen Bereichen eine zentrale Rolle – vor allem im Bezug auf seine Vereins- und Parteitätigkeiten im Bezirk Mattersburg, bei denen er mit dem ehemaligen Commerzialbank-Chef Martin Pucher „sehr eng verbandelt“ war.

So gab es immer wieder finanzielle Zuwendungen von der Commerzialbank Mattersburg an den ASKÖ Burgenland, bei dem Illedits zehn Jahre lang – bis 2019 – als Präsident fungierte.

Bekannt sei auch, dass der ASV Draßburg mit 60.000 Euro jährlich von Martin Pucher unterstützt wurde. Präsident des Vereins ist LR Christian Illedits, von dem Ulram nun lückenlose Aufklärung fordert. „Er muss sich erklären, wo überall das rote Netzwerk gegriffen hat und wo die Aufsicht versagt hat.“

SPÖ: „Aufsichtsräte der Commerzalbank sind ÖVP-Funktionäre“

In einer ersten Reaktion meinte SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst, dass die die ÖVP Burgenland „dringend vor ihrer eigenen Türe kehren muss – da hat sie Arbeit genug.“ Tatsache sei, dass neben dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Commerzialbank, Josef Giefing – ein ehemaliger ÖVP Bürgermeister –, auch weitere Aufsichtsräte dem türkisen Lager angehören. „Hier von einem SPÖ-nahen Netzwerk zu sprechen ist schlichtweg grotesk und zeigt, dass die ÖVP Burgenland den Bezug zu den realen Problemen der Menschen völlig verloren hat und ausschließlich auf Zerstörung aus ist“, so Fürst in einer Aussendung.

Eine Reaktion von LR Christian Illedits soll demnächst folgen.