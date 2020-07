ÖVP und FPÖ zeigen sich von der Pressekonferenz des Landeshauptmannes zur Causa „Commerzialbank Mattersburg“ enttäuscht. Sie orten einen Ablenkungsversuch.

BURGENLAND. Dass LH Hans Peter Doskozil im Zusammenhang mit der Commerzialbank vom Verdacht der Geldwäsche berichtete und eine Amtshaftungsklage gegen den Bund ankündigte, überzeugte die Oppositionsparteien offensichtlich nur wenig.

Forderung nach Illedits-Rücktritt erneuert

ÖVP-Chef Christian Sagartz vermisste eine Stellungnahme des Landeshauptmannes zur Rolle des Landes im Mattersburger Bank-Skandal. „Das ist mehr als fragwürdig, denn spätestens seit 23. Juli sollte auch die SPÖ-Alleinregierung wissen, dass das Land Aufsichtsbehörde für die Commerzialbank-Kreditgenossenschaft war. Doskozil lenkt von der Rolle des Landes ab“, so Sagartz in einer Aussendung. In einem Punkt kann der ÖVP-Chef Doskozil jedoch zustimmen: „Jeder Politiker, der in diesem Bank-Skandal involviert ist, muss zurücktreten. Fangen wir mit SPÖ-Landesrat Illedits an“, so Sagartz.

FPÖ-Wirtschaftssprecher Alexander Petschnig wirft LH Doskozil vor, von den wahren Problemen des Banken-Skandals abzulenken.

Foto: FPÖ Burgenland

hochgeladen von Michael Strini

FPÖ: „Querverbindungen zur SPÖ offenlegen“

Von einem Ablenkungsversuch Doskozils spricht auch FPÖ-Wirtschaftssprecher Alexander Petschnig. „Statt endlich die höchst notwendigen Unterstützungen für die betroffenen Betriebe vorzustellen, deren massiv gefährdete Arbeitsplätze abzusichern und darüber hinaus endlich – wie gefordert – die augenscheinlichen Querverbindungen zwischen seiner SPÖ und der Skandal offenzulegen, kündigt er einmal mehr eine umfangreiche Ablenkungsoffensive gegen den – weitestgehend unbeteiligten - Bund an“, so die FPÖ in einer Aussendung.

„Streithansl“ Doskozil

Petschnig stößt sich auch auch an der „Klagsfreudigkeit“ des Landeshauptmannes: „Durch seine ständige Prozessiererei wird sich Hans Peter Doskozil langsam als ,Streithansl‘ bezeichnen lassen müssen“, so Petschnig.

Waren Politiker in Geldwäsche-Geschäfte involviert?