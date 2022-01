BURGENLAND. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hat gemeinsam "mit Experten ein eigenes Omikron-Maßnahmenpaket für das Burgenland" vorbereitet, wie es in einer Aussendung am Dienstag heißt. Dieses will er am Mittwochvormittag im Rahmen einer Pressekonferenz in Eisenstadt präsentieren. Details zum Maßnahmenpaket drangen bisher nicht durch, die RegionalMedien Burgenland werden morgen vor Ort sein und berichten.

Nicht bei SPÖ-Klausur dabei

Die Besprechung zur weiteren Vorgehensweise mit der neuesten Virusvariante sowie andere Termine im Burgenland waren laut Doskozil auch der Grund, warum er bei der heutigen SPÖ-Neujahrsklausur in Krems nicht mit dabei war. Dort besprachen die Sozialdemokraten unter anderem den inhaltlichen Fahrplan für die kommenden Monate.

Was Doskozil über die Impflicht, die Pläne im Pflege-, Energie- und Wohnbaubereich sowie zu Neuwahlen auf Bundesebene sagt, gibt's im großen Jahres-Interview mit den RegionalMedien Burgenland zu lesen:

„Die Forderung nach Neuwahlen bleibt aufrecht“