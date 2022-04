Nun liegt die Bestätigung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft vor: Die Ermittlungen gegen LH Hans Peter Doskozil wegen des Verdachts der Falschaussage im Commerzialbank-Untersuchungsausschuss sind eingestellt.

BURGENLAND. Kurz zur Vorgeschichte: Es geht vor allem um den Informationsfluss am Tag vor der Schließung der Bank zwischen LH Doskozil und dem Vorstand der Finanzmarktaufsicht, Helmut Ettl – insbesondere, wer wen wann kontaktiert hat. Vor dem U-Ausschuss gaben beide übereinstimmend bekannt, dass es am 14. Juli um ca. 18.30 zu einem Telefonat kam, bei dem Doskozil von Ettl über die „Schieflage“ der Bank und einer möglichen Schließung informiert wurde. Während jedoch Ettl aussagte, dass er von Doskozil angerufen wurde, behauptete der Landeshauptmann, dass er vom FMA-Vorstand telefonisch kontaktiert wurde.

Die Aussagen von Helmut Ettl, Vorstand der Finanzmarktaufsicht, im U-Ausschuss Commerzialbank unterschieden sich von jenen des Landeshauptmannes.

Von der ÖVP angezeigt

Diese widersprüchlichen Aussagen veranlassten die ÖVP, den Landeshauptmann im April des Vorjahres anzuzeigen. Im Rahmen der Untersuchungen wurden die Handys von LH Hans Peter Doskozil und FMA-Vorstand Helmut Ettl sichergestellt.

Im Oktober hatte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ihren Vorhabensbericht zu den Ermittlungen gegen den Landeshauptmann Mitte Oktober an die Oberstaatsanwaltschaft übermittelt und darin die Einstellung des Verfahrens empfohlen. Die Oberstaatsanwaltschaft hatte jedoch entschieden, dass weiter ermittelt werden soll. Doskozil sei zunächst nur als Zeuge und noch nicht als Beschuldigter befragt worden.

Mit dem heutigen Tag ist es nun endgültig. Das Verfahren gegen Doskozil wird eingestellt, „weil kein tatsächlicher Grund zur weiteren Verfolgung besteht", so die Ermittlungsbehörde. Der Landeshauptmann will dazu am Donnerstag Vormittag Stellung nehmen.

