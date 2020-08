Laut einem nicht noch nicht bestätigten Kurier-Berichts soll die Regional-Management-Burgenland Gmbh (RMB) unmittelbar vor der Sperre der Commerzialbank Mattersburg Geld abgehoben haben. Für Grünen-Chefin Regina Petrik stellen sich nun mehrere Fragen.

BURGENLAND. Laut dem Kurier soll die RMB wenige Stunden vor der Schließung rund 1,2 Millionen Euro von der Commerzialbank abgehoben haben.

Ist das Zufall, fragt sich die Grünen-Chefin Regina Petrik. „Da stellen sich mehrere Fragen: Ist es üblich, dass solche hohen Summen mitten in der Nacht von der RMB abgehoben werden? Gab es einen Tipp aus der Bank über die bevorstehende behördliche Schließung? Und wenn ja, wer hat diesen Tipp in der RMB entgegengenommen?", fordert Petrik Aufklärung.

RMB und Illedits

Als Obmann des LAG Nordburgenland war Christian Illedits auch in der RMB vertreten, außerdem fällt sie auch seine politische Zuständigkeit. „Hatte der nun zurückgetretene Wirtschaftslandesrat davon Kenntnis, dass eine Million Euro aus der Commerzialbank abgehoben wurde?", will Petrik wissen und kündigt mehrere Anfragen an die Landesregierung an.