Diie Burgenländische Krankenanstaltengesellschaft KRAGES hat nach dem Rücktritt von Harald Keckeis im März dieses Jahres einen neuen Geschäftsführer. Der gebürtige Salzburger Hubert Eisl wird in den nächsten fünf Jahren die vier Landesspitäler führen.

BURGENLAND. Hubert Eisl setzte sich gegen neun weitere Mitbewerber – alle ausschließlich Männer, wie LH Hans Peter Doskozil anmerkte – durch. „Damit wird erneut ein ausgewiesener Spitalsexperte die Nummer eins bei den burgenländischen Landeskrankenhäusern“, so der Landeshauptmann.

Die wichtigsten beruflichen Stationen

Hubert Eisl ist Jahrgang 1967, stammt aus dem Salzkammergut und war seit 2016 Geschäftsführer des Krankenhauses Göttlicher Heiland in Wien, eines Unternehmens der Vinzenz Gruppe. 2010 bis 2016 war er als technischer Geschäftsführer der ELGA GmbH für die Umsetzung der Elektronischen Gesundheitsakte maßgeblich verantwortlich. Davor arbeitete er als Bereichsleiter der IT-Services der Sozialversicherung GmbH sowie als Consulter beim Beratungsunternehmen Accenture Hubert Eisl hat Betriebsinformatik und Health Care Management studiert. Er ist verheiratet und hat eine Tochter.

„Reizvolle Aufgabe“

„Die Gesundheitsversorgung eines ganzes Bundeslandes maßgeblich an vorderster Front mitgestalten zu dürfen, ist für mich eine sehr reizvolle Aufgabe“, so Eisl zu seiner neuen Funktion als Krages-Chef. Nach dem Kennenlernen seines Teams und der im Gesundheitsbereich tätigen Personen gehe es für Eisl nun darum, „auf den fahrenden Zug, der in die richtige Richtung und mit der richtigen Geschwindigkeit fährt aufzuspringen und die bereits aufgesetzten Projekte – wie etwa der Neubau des Krankenhauses Oberwart – weiterzuführen.“

Laut Doskozil liegt diese Projekt – trotz Corona-Krise - im Zeitplan. Auch die Finanzierung sei gesichert.