Am Dienstag präsentierte LH Doskozil den beschlossenen "Regionalen Strukturplan Gesundheit 2025", der auch die Gesundheitsdienstleistungen in den Spitälern regelt. Kritik gibt es von Grün und Türkis

BURGENLAND. Als wichtigsten Aspekt des Strukturplans sieht Doskozil, dass man damit die fünf burgenländischen Spitalsstandorte garantiere. "Wir können so flächendeckend wohnortnahe und qualitativ hochwertige medizinische Versorgung in allen Bezirken sicherstellen", so der Landeshauptmann.

Zwei Schwerpunktkrankenhäuser

Der Plan sieht vor, dass die zwei Schwerpunktkrankenhäuser – das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt sowie das KRAGES-Spital in Oberwart – in der Versorgung von Akut- und Notfällen weiter gestärkt werden sollen. Die drei KRAGES-Spitäler in Oberpullendorf, Güssing und Kittsee (ab dem Jahr 2030 soll dann das geplante Spital in Gols übernehmen) werden als "Standardspitäler im Sinne einer abgestuften Spitalsversorgung" geführt und sollen eng mit den beiden Leitspitälern in Eisenstadt und Oberwart zusammenarbeiten. "Diese Standardspitäler werden außerdem zusätzliche Leistungen anbieten und sich in bestimmten Bereichen spezialisieren", heißt es vom Land.

"Bettenbedarf ist heute geringer"

Die Zahl der stationären Spitalsbetten soll hingegen von derzeit 1.160 auf 1.018 gesenkt werden: "Der tatsächliche Bettenbedarf ist heute geringer – vor allem weil die Patienten-Verweildauer immer kürzer wird, weil moderne Behandlungsmethoden zunehmend tages- und wochenklinisch möglich sind und auch die Zählweise der Betten anders ist: Was früher ein Stationsbett war, gilt heute oft als ambulanter oder tagesklinischer Behandlungsplatz – etwa in der Chemotherapie", so die Erklärung dafür.

"Engere Verschränkung" geplant

Generell soll es künftig eine "engere Verschränkung zwischen den burgenländischen Spitälern geben". So arbeite die KRAGES beispielsweise an einer engeren organisatorischen Verschränkung der drei Häuser im Mittel- und Südburgenland. Einzelne Abteilungen werden bereits jetzt standortübergreifend vom selben Abteilungsvorstand geführt. Beispielgebend dafür werde auch die künftige HNO-Versorgung sein. Diese soll erstmalig als eine Abteilung an zwei Standorten (Eisenstadt und Oberwart) geführt werden.

Kritik von Grün und Türkis

Die Grüne Klubobfrau Regina Petrik kritisiert, dass im gesamten Strukturplan ein möglicher Standort Gols nicht einmal erwähnt werde. "Das ist ein weiterer Beleg dafür, dass es sich bei dieser Standortwahl für ein Krankenhaus im Bezirk Neusiedl am See um eine parteipolitische und nicht um eine gesundheitspolitische Entscheidung der SPÖ handelt", meint Petrik, die bereits seit längerem Einblick in den Masterplan Gesundheit fordert, auf dessen Grundlage die SPÖ ein Krankenhaus im Naturschutzgebiet rund um Gols errichten möchte.

ÖVP-Klubobmann Markus Ulram spricht von einem "Zerstörungsplan für die burgenländische Gesundheitsversorgung" und kritisiert vor allem die "massiven Bettenkürzungen" und dass es künftig nur mehr zwei Schwerpunktspitäler gibt. "Die Leistungen in den übrigen drei Spitälern werden reduziert." Das Burgenland brauche aber fünf vollwertige Spitäler, so Ulram.