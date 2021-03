Anfang März wurde die jüngste Novelle des Burgenländischen Jagdgesetzes beschlossen – ohne Einbindung des Landesjagdverbandes, der mit Ende 2022 abgeschafft wird und nun einen neuen Verein als künftige Interessensvertretung der Jäger im Burgenland gründen will

BURGENLAND. Den Namen des neuen Vereins wollte Landesjägermeister Roman Leitner bei der Pressekonferenz am Dienstag noch nicht verraten. Nur so viel: "Wir werden den Verein in den nächsten Tagen gründen und werden allen Verbandsjägern eine Mitgliedschaft anbieten."

Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof

Die Vereinsgründung sei jedoch nur der "Plan B". Zunächst versucht der Landesjagdverband, die "schwerwiegenden verfassungsrechtlichen Mängel" in der Novelle mit einer Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof zu bekämpfen. Diese Beschwerde werde gerade vorbereitet. Sollte sie Erfolg haben, so könne man den neuen Verein immer noch einbinden. Leitner sieht jedenfalls "gute Erfolgsaussichten bei der verfassungsrechtlichen Bekämpfung einzelner Punkte" und will die Abschaffung der "unpolitischen Interessensvertretung nicht so einfach hinnehmen".

"Trotzreaktion des Landes"

Im Zuge der Pressekonferenz untermauerte Leitner seine Kritik an der Novelle und ortet in der Abschaffung des Jagdverbandes eine "Trotzreaktion des Landes, weil wir mit der exorbitanten Erhöhung der Jagdabgabe nicht einverstanden waren". In der Novelle war ursprünglich eine Erhöhung von bis zu 30 Prozent vorgesehen – diese konnte der Jagdverband im Herbst 2020 mit einer Unterschriftenaktion verhindern und sieht sich nun "nachhaltig liquidiert" sowie per Gesetz abgeschafft.

Die Pressekonferenz am Dienstag in den Räumlichkeiten des Landesjagdverbandes

Foto: Tscheinig

hochgeladen von Franz Tscheinig

"Bezahlen müssen das die Burgenländer"

Die Novelle sieht unter anderem vor, dass die jagdliche Verwaltung sowie die Posten der derzeit ehrenamtlich arbeitenden Bezirksjägermeister mit 1.1.2023 von Beamten übernommen werden. Leitner und der Jagdverband sehen diese Neuerung äußerst kritisch, zumal der Verband diese Aufgaben seit 70 Jahren "gratis" gemacht habe. "Wir schätzen den zusätzlichen Kostenaufwand für das Land auf mindestens 500.000 Euro jährlich – bezahlen müssen das dann die Burgenländer", sagt Leitner.

FPÖ: "Strukturen des Verbandes bewährt"

FPÖ-Landtagsabgeordneter Alexander Petschnig bezeichnet den Schritt des Jagdverbandes vor den Verfassungsgerichtshof als "vollkommen verständlich, vor allem in Anbetracht dessen, dass durch das neue Jagdgesetz der mittlerweile seit 70 Jahren bewährte Landesjagdverband de facto aufgelöst und vom Land abgelöst wird".

SPÖ: Jagen "leistbarer machen"

Die SPÖ will das Jagen mit der Novelle "leistbarer machen", weil es künftig keine Pflichtmitgliedschaft und damit auch keine Pflichtbeiträge (70 Euro im Jahr) mehr gibt. Außerdem übernehme das Land Verantwortung, indem die Aufgaben des Jagdverbandes in Zukunft vom Land übernommen werden.

„Mit dem neuen Jagdgesetz ermöglicht das Land der Jägerschaft die freie Wahl einem Verein als Interessensvertretung beizutreten“, so Gerhard Bachmann von der SPÖ, der durch die Freiwilligkeit insgesamt eine Aufwertung der Interessensvertretung sieht. „Die Jägerschaft hat nun die Möglichkeit, einen oder mehrere Vereine zu gründen, die beispielsweise auch unterschiedliche regionale Interessen vertreten“, betont der Land- und Forstwirtschaftssprecher. Der Gang zum Verfassungsgerichtshof sei das gute Recht des Jagdverbandes. „Jedem obliegt es, den Rechtsweg zu bestreiten – natürlich auch dem Jagdverband und seinen Vertretern.“

ÖVP: "Geldmacherei"

Während die ÖVP am Dienstag von "Geldmacherei" sprach und die komplette Zurücknahme der Auflösung des Jagdverbandes forderte, widersprach auch der Jagdverband dem SPÖ-Argument, wonach das Jagen durch die Novelle leistbarer werde: Die Erhöhung der Jagdabgabe kompensiere den Wegfall der Pflichtbeiträge nämlich längerfristig "um ein Vielfaches".

Grüne: "Alle außer der SPÖ unglücklich"

Wolfgang Spitzmüller von den Grünen meint, "mit dem Rückzug vom Rückzug beim Jagdgesetz sind alle außer der SPÖ, die ohne echte Begründung diese Misere angezettelt hat, unglücklich".