Nachdem der Durchbruch bei den Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene geschafft ist, machen sich die beiden Parteichefs auf den Weg ins Burgenland, um den Landesorganisationen bei deren Wahlkampf unter die Arme zu greifen

BURGENLAND. Das Restaurant Henrici im Schatten des Schloss Esterházy wird am 3. Jänner ein Déjà-vu erleben: Wie schon beim Auftakt zum Gemeinderatswahlkampf 2017 wird der alte und neue Kanzler Kurz dort gegen 19 Uhr zum Wahlkampfauftakt der ÖVP Burgenland anlässlich der anstehenden Landtagswahl eintreffen. Erwartet werden nach Angaben der Volkspartei rund 500 Personen.

Letzte Station für den "Weihnachtstruck"

Beim Startschuss für den Türkisen Intensiv-Wahlkampf am Freitag wird auch der als Weihnachtstruck getarnte Wahlkampf-Lkw der ÖVP "seinen definitiv letzten Auftritt" haben, heißt es von der Volkspartei. Wie berichtet, hatte dieser von 1. bis 21. Dezember in jedem Bezirk Station gemacht, um neben der Mobilisierung Türkiser Wähler Spenden für den Sterntalerhof zu sammeln – 5.000 Euro sind es nach Angaben der Partei letztlich geworden. Spitzenkandidat Thomas Steiner freut es, "dass so viele Menschen die Tour nicht nur begleitet, sondern auch gespendet haben". Auch Sebastian Kurz habe mit seinem „Türkisen Adventkalender“ Spenden für das burgenländische Kinderhospiz gesammelt. Die Diskussionen um die Wahlkampf-Tour "mit einem von rund 500.000 zugelassenen Lkw in Österreich" hält Steiner übrigens für "sehr kleinkariert und symbolbehaftet". Wie berichtet, hatten unter anderem die FPÖ und die Grünen die "Monstertruck"-Tour kritisiert.

„Die Türkise Charity Weihnachtstour war das, was wir uns erhofft hatten: Eine stimmungsvolle, entspannte Zeit für Gespräche mit den Menschen und eine gute Möglichkeit, um Gutes zu tun“, ziehen Landesparteiobmann Thomas Steiner und Landesgeschäftsführer Christoph Wolf Bilanz.

Foto: ÖVP Burgenland

hochgeladen von Franz Tscheinig

Kogler auf der "Alm"

Drei Tage nach Kurz sowie zwei Tage später als ursprünglich geplant wird auch der künftige Vizekanzler Werner Kogler die burgenländische Landeshauptstadt beehren. Eigentlich wollte dieser bereits am Samstag, dem 4. Jänner, die Grünen Wähler im Burgenland mobilisieren. Doch an diesem Tag findet nun der Bundeskongress der Grünen in Salzburg statt, wo die Regierungsvereinbarungen ihren Segen erhalten sollen. Daher wurde der Wahlkampfauftakt der Grünen auf den 6. Jänner verschoben. Kogler wird am Montag in einer Woche um 14 Uhr auf der "Alm" in der Glorietteallee erwartet.