NEOS Burgenland haben in der Eisenstädter Fußgängerzone im Zuge einer Demonstration nochmals eine unabhängige und lückenlose Aufklärung der Causa Commerzialbank in Form einer Untersuchungskommission auf Bundesebene gefordert.

EISENSTADT. „Offensichtlich haben alle Kontroll- und Aufsichtsbehörden in diesem Fall versagt und so etwas darf nicht passieren! Finanzminister Blümel muss umgehend eine unabhängige Untersuchungskommission einsetzen. Nur durch Aufklärung dieses Falles kann sichergestellt werden, dass so etwas nie wieder passiert – die Menschen müssen Vertrauen in unser Bankensystem haben können“, so NR-Abg. Douglas Hoys-Trauttmansdorff.

„Politischer Skandal“

Die stellvertretende Landessprecherin von NEOS Burgenland Julia Kernbichler ortet auch einen politischen Skandal. „Nicht nur Bankdirektor Pucher soll zur Verantwortung gezogen werden, auch die Politiker von SPÖ, ÖVP und FPÖ, die in den letzten Jahren abwechselnd das Wirtschaftsressort innehatten, können nicht so tun, als wäre das nicht ihr Versagen gewesen. Landeshauptmann Doskozil trägt die Verantwortung für die restlose Aufklärung dieses Skandals, und vor allem muss er in seiner eigenen Partei aufräumen: Warum ist denn Wirtschaftslandesrat Illedits tatsächlich zurückgetreten? Wie kann es sein, dass die RMB versucht hat, noch rechtzeitig ihr Geld in Sicherheit zu bringen?“, so Kernbichler.