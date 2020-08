Im Zuge der Angelobung von LR Leonhard Schneemann wurden auch Ressort-Zuständigkeiten in der Landesregierung, darunter die Agenden für das Jagd- und Fischereiwesen, neu verteilt: LHStv. Astrid Eisenkopf übergibt diese Aufgaben an den neuen Landesrat.

BURGENLAND. „Da wir uns ja bereits mitten in den Verhandlungen zur Novellierung des Jagdgesetzes befinden, möchte ich in den kommenden Wochen weiter vertiefende Gespräche führen und die jeweiligen Positionen ausloten“, sagt Schneemann und zeigt sich dankbar für die geleistete Vorarbeit zur Novelle des Jagdgesetzes.

Novelle des Jagdgesetzes

Eine Beschlussfassung der Gesetzesänderung im Landtag soll – je nach Voranschreiten – noch im heurigen Jahr passieren. Damit wird ein nächster Schritt im Sinne der Weidgerechtigkeit und des Tierschutzes, aber auch der Verwaltungsvereinfachung im Burgenland gemacht. „Im Fokus meines Handelns steht stets die Hege und Pflege der Wildpopulation, das kann ich bereits jetzt versprechen“, so der Neo-Landesrat und passionierte Jäger. Auch das Fischereigesetz, das aus dem Jahr 1949 stammt, soll in einem weiteren Schritt in den kommenden Jahren überprüft und entsprechend adaptiert werden.