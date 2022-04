Das Informationsfreiheitsgesetz müsse gerade wegen der SPÖ-Alleinregierung dringend beschlossen werden, fordert die ÖVP Burgenland am Donnerstag

BURGENLAND. Der Entwurf liegt bereits vor. Doch seit über einem Jahr lässt der Beschluss des sogenannten Informationsfreiheitsgesetzes, das für mehr Transparenz in Sachen Steuergeld-Verwendung sorgen und das Amtsgeheimnis abschaffen soll, auf sich warten. Die ÖVP Burgenland spricht sich deshalb für einen raschen Beschluss aus. "Macht braucht Kontrolle und eine absolute Macht noch mehr", sagt Landesparteiobmann Christian Sagartz.

"Roter Verstaatlichungskurs"

Kritik gibt's unter anderem am "roten Verstaatlichungskurs". Es werde zentralisiert, was das Zeug hält, meint Sagartz. "Doskozils Machtapparat wird ständig aufgebläht und neue Landesgesellschaften werden aus dem Boden gestampft. Diese Gesellschaften sind mittlerweile wahre Black-Boxen.“ Thomas Steiner sagt: „Das Land Burgenland wandelt sich durch die sozialistische Alleinregierung zu einer Art Geheim-Staat. Unzählige Gesellschaften wurden bereits gegründet, um so der Kontrolle durch den Landtag und durch die Bürgerinnen und Bürger zu entgehen.“

Thomas Steiner: "Das Land Burgenland wandelt sich durch die sozialistische Alleinregierung zu einer Art Geheim-Staat."

Foto: Tscheinig

hochgeladen von Franz Tscheinig

"Blockadehaltung beenden"

Praktisch seien diese Gesellschaften nur mehr durch den Rechnungshof überprüfbar. Dies dauere lange, sei mühsam und führe zu keiner durchgängigen Kontrolle. „Dass es gerade die Länder sind, die den Beschluss eines modernen Informationsfreiheitsgesetzes verhindern, ist also wenig verwunderlich“, meinen die ÖVP-Politiker und fordern die Landesregierung dazu auf, "endlich die Blockadehaltung zu beenden".

SPÖ: "Kritik reichlich skurril"

Die Kritik der ÖVP sei "reichlich skurril", heißt es auf Anfrage der RegionalMedien Burgenland aus dem Büro von LH Doskozil. Gemeinsam mit den Bundesländern, von denen bekanntlich sechs von der ÖVP regiert werden, habe man eine "sehr konstruktive" Stellungnahme eingebracht, die nun seit eineinhalb Jahren bei der ÖVP-geführten Bundesregierung liege. "Die wäre jetzt am Zug".

Regierung einigt sich auf Abschaffung des Amtsgeheimnisses