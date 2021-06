Masterplan "Spitäler", Pflege und 13 neue Gesetze: Der SPÖ-Landtagsklub traf sich am 31. Mai und 1. Juni in Stegersbach, um "die Ärmel hochzukrempeln und nach vorne zu blicken" – ÖVP und Grüne fühlen sich ausgeschlossen

STEGERSBACH. Landeshauptmann Doskozil will in den nächsten Monaten vor allem den Gesundheitsbereich in den Fokus stellen. "Die Standortgarantie für alle fünf Spitäler ist in Stein gemeißelt. Wir müssen danach trachten, dass wir beste Qualität liefern und das Gesundheitssystem gleichzeitig finanzierbar wird." Die Überlegungen sollen im Zuge des Masterplans "Spitäler" Anfang Juli präsentiert werden, kündigt die SPÖ an. Weitere Schwerpunkte der Klausur waren die langfristige Positionierung der Pflege – geplant ist hier ein Modell, das zwischen der Pflege zuhause und den Pflegezentren angesiedelt werden soll – sowie eine Absicherung der Bildungsinfrastruktur.

"Auf einem sehr guten Weg"

Das Burgenland sei auf einem sehr guten Weg und das Ziel klar, hält Klubobmann Robert Hergovich fest: „Wir wollen stärker denn je aus der Krise herauskommen." Die öffentliche Hand sei gefordert, mit Impulsen für Anschub zu sorgen, bis sich die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt wieder erholen. Das tue man beispielsweise mit dem "Kraftpaket".

13 neue Gesetze bis Ende 2021

Auch bei der Landtagsarbeit herrsche ein enorm hohes Tempo. "29 Gesetze wurden im letzten halben Jahr beschlossen, weitere 13 sollen bis Ende des Jahres folgen. Das sind doppelt so viele Gesetze, wie in einem durchschnittlichen Landtagsjahr“, so Hergovich, der als Beispiele die Landtagswahlordnung, die Gemeinderatswahlordnung oder das Landwirtschaftskammergesetz anführt.

"Machtrausch": Kritik von der ÖVP

ÖVP-Klubobmann Markus Ulram reagierte mit Kritik auf die Ankündigung der SPÖ: Wieder würden Gesetzesbeschlüsse versprochen und medial präsentiert ohne dabei ernstgemeinte Parteienverhandlungen mit allen im Landtag vertretenen Parteien zu führen, so Ulram. "Es hat sich bereits mehrmals gezeigt, dass die SPÖ Alleinregierung mit ihren Gesetzen zurückrudern und die Notbremse ziehen musste. Es ist an der Zeit, dass Doskozil mit seiner SPÖ zu Parteienverhandlungen mit allen im Landtag vertretenen Parteien lädt. Diese müssen ernst gemeint sein und auf Augenhöhe stattfinden.“

Grüne empört über "Geheimplan"

Kritik kommt auch von den Grünen, und zwar zum Masterplan "Spitäler", den die SPÖ Anfang Juli präsentieren will: Seit über einem Jahr würden die Grünen versuchen, Einblick in den Plan zu erhalten, so Klubobfrau Regina Petrik. "Niemand außer ein paar Auserwählten aus dem Naheverhältnis des SPÖ-Chefs kennt diesen Plan. Wir als gewählte Volksvertreterinnen erhalten keinen Zugang zu dieser Studie und werden mit ein paar Powerpoint-Folien abgespeist. Der Landeshauptmann macht diese mit Steuergeld finanzierte Studie zu seinem persönlichem Geheimplan", kritisiert Petrik.