Nach der brisanten Pressekonferenz des Landeshauptmannes vom Montag, lieferten sich SPÖ und ÖVP am Dienstag einen weiteren Schlagabtausch rund um die Causa Commerzialbank

BURGENLAND. Den Anfang machte die SPÖ mit Klubobmann Robert Hergovich und Landesgeschäftsführer Roland Fürst, der dem Vernehmen nach die Nachfolge von Ex-Landesrat Christian Illedits (SPÖ) in der Landesregierung antreten könnte – zumindest ausgeschlossen hat er das bei der Pressekonferenz am Dienstagvormittag nicht.

Rücktritt-Forderung an ÖVP-Landeschef Sagartz

Die beiden SPÖ-Spitzen forderten ÖVP-Landeschef Christian Sagartz zum Rücktritt auf, da er Geld von der Commerzialbank als Bezirksparteiobmann genommen habe. "Die ÖVP Mattersburg hat laut eigenen Angaben 3.100 Euro von der Commerzialbank erhalten. Aber wofür? Was war die Gegenleistung?“, fragt sich Fürst. Der "Kriminalfall" sei deswegen möglich gewesen, "weil Martin Pucher über Jahrzehnte offenbar von einem ÖVP-nahen Netzwerk geschützt wurde – wissentlich oder unwissentlich. Die politischen Konsequenzen muss Sagartz tragen. Er ist immerhin seit zehn Jahren Bezirksparteiobmann“, so Fürst.

SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich und SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst forderten ÖVP-Landeschef Christian Sagartz am Dienstag zum Rücktritt auf, da er Geld von der Commerzialbank als Bezirksparteiobmann genommen habe.

Fünf Fragen an die ÖVP

Die SPÖ richtet deshalb fünf Fragen an die ÖVP und will von dieser unter anderem wissen, "ob die ÖVP-Aufsichtsräte vor der Sperre durch die Finanzmarktaufsicht gewusst haben, dass die Bank geschlossen wird und ob sie im Vorfeld Geld aus der Bank abgezogen haben". Außerdem wolle man wissen, inwieweit die ÖVP Mattersburg – allen voran Bezirksparteiobmann Sagartz – Kenntnis davon hatte. „Jetzt kann die ÖVP beweisen, ob ihnen tatsächlich etwas an der Aufklärung liegt oder ob es ihnen nur um SPÖ-Bashing auf dem Rücken der Geschädigten geht“, so Landesgeschäftsführer Fürst.

Parteispendenverbot soll kommen

Bestätigt wurde am Dienstag das bereits am Montag von Doskozil geäußerte Vorhaben, rasch ein Parteispendenverbot auszuarbeiten. „Politik darf nicht käuflich, Politik darf nicht bestechlich sein“, meint Hergovich.

ÖVP fordert Doskozils Telefonprotokolle

ÖVP-Klubobmann Markus Ulram holte kurz nach dem SPÖ-Presseauftritt in einer eigenen Pressekonferenz zum Gegenschlag aus und kritisierte zunächst die "Widersprüche des Landeshauptmannes": "Einmal behauptet SPÖ-Landeshauptmann Doskozil, er wäre von einem FMA-Mitarbeiter über die Schließung der Commerzialbank informiert worden. Dann wiederum meint er, Informationen aus privaten Kreisen von Martin Pucher bekommen zu haben. Jetzt stellt sich heraus, dass Martin Pucher persönlich SPÖ-Landeshauptmann Doskozil über die Schließung der Bank informiert hat“, so Ulram, der sich dabei auf einen Bericht der Salzburger Nachrichten bezieht. Doskozil und sein gesamtes Team sollen deshalb "alle Telefondaten vom Zeitraum 13. und 14. Juli offenlegen", fordert Ulram. Nur so könne Doskozil für Aufklärung sorgen. Ulram glaube nicht, dass die RMB ihren mittlerweile von der Finanzmarktaufsicht (FMA) bestätigten Geldtransfer-Versuch ohne Rücksprache mit den politischen Verantwortlichen getätigt hat.

"ÖVP-Funktionäre waren in keinster Weise involviert"

Der ÖVP-Klubobmann selbst schloss am Dienstag aus, dass ÖVP-Funktionäre vorzeitig Informationen über die damals kurz bevorstehende Bank-Schließung weitergeben hätten. "ÖVP-Funktionäre waren in keinster Weise involviert", so Ulram. Ob jedoch ÖVP-nahe-Aufsichtsräte ihre Gelder vor der Sperre von der Commerzialbank abgezogen haben, könne er zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilen. "Fest steht, dass wir als ÖVP keinen Aufsichtsrat entsandt haben", sagt Ulram, der am Dienstag auch ausschloss, "dass ein ÖVP-Politiker einen Goldbarren erhalten hat".

Was den Aufsichtsratsvorsitzenden betrifft, meint ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas: "Wer aus der Tatsache, dass der Aufsichtsratsvorsitzende vor 20 Jahren kurz Bürgermeister (1998 - 2000) einer 700 Einwohner-Gemeinde war, einen ÖVP-Skandal ableiten will, macht sich nur lächerlich.“

"Alle Zahlungen offen gelegt"

Hinsichtlich der 3.100 Euro, die die ÖVP Mattersburg laut eigenen Angaben von der Commerzialbank erhalten hat, habe man alle Zahlungen offen gelegt und das erwarte man auch seitens der SPÖ. "Die 3.100 Euro umfassen sämtliche Werbeeinschaltungen, diverse Sachtreffer für Verlosungen bis hin zu Tischfolien und Servietten für Veranstaltungen der letzten 5 Jahre. Es ist höchste Zeit, dass die SPÖ offenlegt, welche finanziellen Zuwendungen sie auf allen Ebenen in den vergangenen fünf Jahren von der Commerzialbank und Martin Pucher erhalten hat“, fordert wiederum Fazekas.

Sieben ÖVP-Fragen an Doskozil

Vom Landeshauptmann will die ÖVP anhand von sieben Fragen unter anderem wissen, warum dieser die vorzeitige Informierung durch Martin Pucher "verschwiegen" und was er nach Erhalt dieser Information bis zur Schließung der Bank getan habe. Außerdem fragt die ÖVP: "Haben Sie als Finanzlandesrat über die Finanzabteilung den Prüfauftrag an die TPA Wirtschaftsprüfungs-GmbH erteilt?"

Sonderlandtag soll für erste Aufklärung sorgen

Als erster Schritt einer Aufklärung soll ein Sonderlandtag dienen. Ulram will für einen entsprechenden Antrag noch am Dienstag mit den weiteren Oppositionsparteien sprechen und diesen anschließend einbringen. Die SPÖ freut sich laut eigenen Aussagen auf einen Sonderlandtag, der frühestens in 14 Tagen stattfinden wird.

Doskozil bestätigt RMB-Versuch einer Geldabhebung