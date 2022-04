SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich: „Dieser Beschluss ist einer der wichtigsten in dieser Legislaturperiode." Die Opposition stimmte nicht mit und kritisiert

BURGENLAND. Im Landtag in Eisenstadt wurde am Donnerstag das von der SPÖ angekündigte "Erneuerbaren-Beschleunigungsgesetz" beschlossen. Angekündigt hatte LH Doskozil den Beschluss am 10. März, um den Ausbau von Wind- und PV-Anlagen im Burgenland schneller voranzutreiben.

"Meilenstein"

Für SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich ist der Beschluss "einer der wichtigsten in dieser Legislaturperiode" sowie ein "Meilenstein für den Ausbau Erneuerbarer Energien und die Unabhängigkeit von russischem Gas". Das neue Gesetz schaffe zudem Verwaltungsvereinfachungen und Verfahrensbeschleunigungen.

"Wir machen aus Wind Energie, wir machen aus Sonne Strom und das machen wir konsequent in den nächsten Monaten und Jahren – bis das Burgenland Co2-neutral ist“, sagt SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich.

Foto: SPÖ Landtagsklub

hochgeladen von Franz Tscheinig

Die neue PV-Regelung

Für Photovoltaikanlagen gilt künftig folgende Regelung: Bei Dachflächen-PV-Anlagen entfällt die Baubewilligung von Photovoltaikanlagen auf Privatdächern bis 20 kWpeak bei Parallelanbringung zur Dach- oder Wandflächen. Bei Freiflächen-PV-Anlagen braucht man bis zu 200 Quadratmetern auf Industrie- und Betriebsgebiet keine Widmung als Eignungszone.

"Gemeindeautonomie nicht gestört"

"Anders als von der ÖVP behauptet, wird die Gemeindeautonomie natürlich nicht gestört – im Gegenteil", so Hergovich. Bei einer betrieblichen Fläche ab 200 Quadratmetern bis zehn Hektar liege die Widmung bei der Gemeinde. Bei Projekten über zehn Hektar handle es sich "klar um kein Gemeinde-, sondern um ein überregionales Projekt". Daher sei hier künftig das Land gefragt, sagt Hergovich.

Die Frage, Dächer vor Flächen, stelle sich laut dem Klubobmann gar nicht: „Nur zehn Prozent des gesamten Volumens kann man über die Dächer speisen. Die restlichen 90 Prozent müssen wo anders herkommen." Konkret benötige man im Burgenland rund 3.000 Hektar Fläche – das sind 0,8 Prozent der Fläche im Burgenland. „Dem gegenüber stehen 8.200 Hektar Brachfläche im Burgenland, die nicht bewirtschaftet werden."

400 Euro Heizkostenzuschuss

Im Gesetz ist auch der Klima- und Sozialfonds verankert, der für eine klassische Umverteilung sorgen soll: "Die Energieproduzenten verdienen gerade im Moment gutes Geld, sie sollen daher einen kleinen Beitrag leisten. Das Land Burgenland tut dies beispielsweise mit der Erhöhung des Heizkostenzuschusses von 165 auf 400 Euro“, führt der Klubobmann aus.

Was halten Sie vom „Erneuerbaren-Beschleunigungsgesetz“?

ÖVP: "Monster-PV-Anlagen"

Die gesamte Opposition hat dem Gesetz nicht zugestimmt. Die ÖVP kritisiert, die SPÖ räume sich damit das Recht ein, landesweit über den Standort von "Monster-PV-Anlagen" zu entscheiden. "Somit können künftig vor jeder Ortseinfahrt PV-Paneele platziert werden “, sagt ÖVP-Klubobmann Markus Ulram. Gleichzeitig schalte der Landeshauptmann den ihm missfallenden „kleinteiligen Diskurs“ aus. Photovoltaik gehöre auf Dächer und die Gewinne der Energie Burgenland in das Geldbörserl der Burgenländer, so Ulram. "Denn die PV-Pläne dienen nur einem Zweck, die Kassen des Landes und der Energie Burgenland zu füllen."

„Doskozil macht hier Politik für Konzerne und einige wenige Großgrundbesitzer, die von diesem Gesetz profitieren werden“, sagen ÖVP-Klubobmann Markus Ulram und ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas.

Foto: ÖVP Burgenland

hochgeladen von Franz Tscheinig

FPÖ kritisiert erhöhte Landesabgabe

Auch die FPÖ kritisiert, dass mit dem Gesetz über die Gemeinden und Bürger "drübergefahren" werde. Kritik üben die Freiheitlichen außerdem an der ebenfalls am Donnerstag beschlossenen, erhöhten Landesabgabe für Photovoltaik- und Windkraftanlagen. Zu dieser sagt die SPÖ, sie wolle die Gewinne daraus über den Klima- und Sozialfonds an die Burgenländer umverteilen. FPÖ-Landesparteiobmann Alexander Petschnig wirft der SPÖ vor, die "leeren Kassen" des Landes füllen zu wollen.

Grüne fordern mehr Demokratie

Die Grünen lehnen das Gesetz aufgrund mangelnder Demokratie ab. Das Burgenland brauche zwar mehr Anlagen für Erneuerbare Energie, aber nicht weniger sondern mehr Demokratie bei deren Umsetzung. Außerdem sollten PV-Anlagen nicht in Natura 2000-Gebieten errichtet werden, wie das etwa in Güssing geplant sei, wo mit Hilfe eines Rechtsgutachten eine Volksbefragung verhindert wurde.

Doskozil will Ausbau von Wind- und PV-Anlagen beschleunigen

Nun doch keine Photovoltaik-Volksbefragung in Güssing