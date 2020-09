SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst fordert in der Causa „Commerzialbank“ die Einsetzung einer Sonderkommission mit unabhängigen Experten auf Bundesebene.

BURGENLAND. „Es verschwinden 700 Millionen Euro und niemand hinterfragt ernsthaft dieses System, das ist ja völlig grotesk“, zeigt sich Fürst verwundert und verweist auf Expertenmeinungen, die von einem „multiplen Behördenversagen“ ausgehen.

„Rechnungen an fiktive Personen“

Fürst erinnert an „handfeste Beweise auf Malversationen“, die es bereits 2015 gab. Und 2018 wurde der Co-Aufsichtsrat der Bank wegen des Verdachtes auf Abgabenhinterziehung von der Steuerfahndung bei der Staatsanwaltschaft Eisenstadt angezeigt, als bereits von „Rechnungen an fiktive Personen" die Rede war. „Es hat dann noch mehr als zwei Jahre gedauert bis die Bank geschlossen wurde und viele Menschen ihr Geld verloren haben. Das hätte verhindert werden können. Das Vertrauen in dieses Kontroll- und Aufsichtssystem ist endenwollend. Daher wollen wir so schnell wie möglich eine unabhängige Sonderkommission mit Experten aus den unterschiedlichen Bereichen“, so Fürst.

„…als wären ein paar Hühnereier gestohlen worden“

Der SPÖ-Landesgeschäftsführer kritisiert außerdem, dass sich weder Bundeskanzker Sebastian Kurz, noch Vizekanzker Werner Kogler oder der für die Bankenaufsicht zuständige Finanzminister Gernot Blümel bis dato ausführlich zur Causa Commerzialbank geäußert haben. „Die Verantwortlichen in der Bundesregierung ignorieren diesen 700 Euro Millionen schweren Kriminalfall als wären in Mattersburg ein paar Hühnereier gestohlen worden", wundert sich Fürst.