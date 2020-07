Klubobmann Johann Tschürtz nahm am Mittwoch Stellung zu den "Reibereien" innerhalb der FPÖ Burgenland und forderte seine Kritiker auf, Platz für "positive Kräfte" zu machen. Er selbst werde bis Ende der laufenden Legislaturperiode im Landtag sowie dortiger FPÖ-Klubchef bleiben – seinen Posten als Mattersburger Bezirksparteiobmann hat er hingegen geräumt, "um Platz für neue Kräfte" zu schaffen

BURGENLAND. "Es gibt einige Personen, die drauf und dran sind, der Partei massiv zu schaden und das möchte ich nicht", erklärte Tschürtz am Mittwoch vor Journalisten. Namentlich nannte der Ex-Parteichef den Ex-Abgeordneten Manfred Haidinger, der im vergangenen März gegen Norbert Hofer zur Obmann-Wahl angetreten war sowie Paul Strobl von den FPÖ-Senioren.

"Rädelsführer" der internen Kritiker

Die genannten Herren seien die "Rädelsführer" der internen Kritiker und damit jene Personen, "die der Partei Schaden zufügen", so Tschürtz.

Hintergrund und Auslöser der parteiinternen "Reibereien" (Zitat Tschürtz) ist neben dem Absturz der Blauen bei der Landtagswahl im Jänner, der jüngste FPÖ-Landesparteitag am 7. März. Haidinger ist damals erfolglos gegen Hofer angetreten und kritisierte die danach rasch erfolgte Bestellung des als Landeschef zurückgetretenen Tschürtz zum Klubobmann. Seither ist bei den burgenländischen Freiheitlichen praktisch keine Ruhe mehr eingekehrt. Seinen heutigen Schritt an die Öffentlichkeit begründet Tschürtz damit, dass der Streit intern nicht mehr zu klären sei, "weil die Herrschaften nicht aufhören".

"Erfüllungsgehilfen für SPÖ und ÖVP"

Tschürtz werde nicht zulassen, dass die FPÖ Burgenland aufgrund der internen Kritiker "vielleicht auf vier oder fünf Prozent schrumpft". Deshalb müsse nun auch Klartext gesprochen werden, "denn die Herrschaften werden zu Erfüllungsgehilfen für die SPÖ und ÖVP bei der nächsten Landtagswahl". "Und selbstverständlich bleibe ich bis zum Ende der Legislaturperiode im Landtag und auch Klubobmann, weil es Kraft und Erfahrung braucht, um ein neues Team für die nächste Wahl aufzubauen."

Seinen Rücktritt als Mattersburger Bezirksparteiobmann begründet Tschürtz einerseits mit seiner verstärkten Konzentration auf die Landtagsarbeit und andererseits sei es wichtig, "dass neue Kräfte im Bezirk die Chance bekommen, eigenständig zu arbeiten und sich neu aufzustellen". Als geschäftsführender Bezirksobmann übernimmt vorerst Christian Spuller die Position.

"Jetzt gibt es keinen Kuschelkurs mehr. Am besten sollten die Herren sofort Platz für positive Kräfte machen, denn wenn sie so weiter tun, spalten sie die Partei"

Foto: Tscheinig

hochgeladen von Franz Tscheinig

Kritik an Familienurlaub

"Besonders betroffen" zeigt sich Tschürtz über die Kritik an seinem Familienurlaub, der 16.000 Euro gekostet haben soll. "Ich bin stolz, jedes Jahr mit meiner Familie auf Urlaub fahren zu können. Damals waren wir insgesamt neun Personen und ich habe mich irrsinnig gefreut, dass meine Kinder und Enkelkinder mitgefahren sind." Die Kritik daran sei jedenfalls "schäbig" und "absolut unter der Gürtellinie".

"Streit ist Suizid mit Anlauf"

Der interne Streit innerhalb der FPÖ Burgenland ist für den Klubobmann ein "Suizid mit Anlauf". "Jetzt gibt es keinen Kuschelkurs mehr. Am besten sollten die Herren sofort Platz für positive Kräfte machen, denn wenn sie so weiter tun, spalten sie die Partei", meint Tschürtz.

"Werden sehen, wie Hofer entscheidet"

Auf die Frage, ob Landesparteiobmann Norbert Hofer nun Konsequenzen ziehen wird, meinte Tschürtz, dieser müsse den internen Streit selbst bewerten: "Norbert Hofer versucht natürlich immer, die Wogen zu glätten, aber das ist mir einfach zu wenig und man wird sehen, wie er entscheidet. Ich persönlich lasse mir das nicht gefallen und fordere die Herren auf, die Partei zu verlassen. Denn solche persönlichen Angriffe haben in der Politik nichts verloren."

Haidinger hat Thema schon mit Hofer "besprochen"

Manfred Haidinger bezeichnet die Standpauke von Tschürtz auf Bezirksblätter-Anfrage als dessen "Privatmeinung" und die Pressekonferenz sei auch nicht mit der Partei abgesprochen gewesen. "Ich habe das Thema auch schon mit unserem Landesparteiobmann besprochen und wir konzentrieren uns jetzt voll und ganz auf die nächste Gemeinderatswahl", so Haidinger. Die Aufforderung zum Parteiaustritt „ignoriert“ Haidinger. "Eine Privatmeinung steht jedem zu und er ist zwar Klubobmann, hat aber ansonsten innerhalb der Partei keine Funktion mehr."

Paul Strobl war für eine Stellungnahme von den Bezirksblättern bisher nicht erreichbar. Der BVZ sagte er: „Das sind Interna, die nicht in der Öffentlichkeit diskutiert gehören. Das sollte ein erfahrener Politiker wissen.“