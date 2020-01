ÖVP-Spitzenkandidat Thomas Steiner über die Rolle als Oppositionspartei, "Schlagzeilenpolitik" und sein Ziel für die Landtagswahl 2020

Ihr Sohn ist auch in der Politik. Soll er eines Tages Ihr Nachfolger werden?

Mein Sohn ist – wie ich damals auch – in der JVP aktiv, aber die Entscheidung, wie er in der Politik weiter arbeitet, liegt natürlich ganz bei ihm. Es macht ihm Spaß, aber ich denke die jungen Leute sind heute sehr gut gebildet und können in allen Sparten erfolgreich sein.

Gestik, Mimik und die Art der Kommunikation scheinen innerhalb der ÖVP extrem abgestimmt. Ist das Zufall, eine Anordnung von Kurz oder liegt es an den Rhetorik-Trainern?

Jeder Politiker versucht, sich fortzubilden, um vor allem in der Kommunikation klarer zu werden. Das ist für einen Politiker extrem wichtig. Insofern kann es schon sein, dass man Ähnlichkeiten entdeckt. Natürlich versuchen wir – insbesondere seit Sebastian Kurz der ÖVP-Parteiobmann ist, einen gemeinsamen Stil zu pflegen, auf sachlicher Ebene zu diskutieren und weniger auf Gehässigkeiten oder Untergriffe zu setzen. Letzteres liegt mir auch nicht.

Wie schwer war eigentlich der Rollenwechsel von der Regierungs- zur Oppositionspartei?

Natürlich war das Jahr 2015 ein Einschnitt für die Volkspartei im Burgenland. Wir waren ja Jahrzehnte lang in der Landesregierung vertreten und haben das auch gut gemacht. Aber es ist halt einmal in der Politik so, dass es Zeiten in der Regierung und Zeiten in der Opposition gibt und man muss Beides auch annehmen. Für mich ist Opposition nichts Schlechtes, sondern bedeutet auch, Verantwortung für die Menschen und das Land zu übernehmen. Es ist immer eine Frage des Stils und für mich war schon klar, dass wir als Volkspartei nicht die herkömmliche Opposition sein wollen, die nur kritisiert, sondern wenn wir etwas kritisieren, auch immer einen Vorschlag machen. Das haben wir auch von Beginn an und bis heute getan. Jetzt kann man natürlich über Vorschläge diskutieren, aber es zeigt sich schon auch, dass durch diese beständige und natürlich mühsame Arbeit doch einige Erfolge gelungen sind und wir konnten uns in unserer Oppositionsrolle beim ein oder anderen Thema auch durchsetzen.

Vieles, das von Ihnen kritisiert wird, fällt noch in die Regierungszeit der ÖVP – wie etwa das Krankenhaus Oberwart…

Man kann das in der oberflächlichen, politischen Diskussion natürlich als Argument verwenden – oder man sieht es differenzierter. Denn selbstverständlich sind wir für den Neubau des Krankenhauses Oberwart – seit 15 Jahren und so wie alle anderen Parteien auch. Aber es gibt in einer Regierung auch Verantwortungen einzelner Regierungsmitglieder und die Verantwortung ist in diesem Fall nicht bei einem ÖVP-Politiker gelegen. Jeder Politiker hat die Verantwortung in seinem Bereich zu tragen, auch wenn einmal etwas schief geht. Und wir haben schon gesehen, dass in der Planungsphase, wo die ÖVP-Regierungsmitglieder klarerweise nicht mehr eingebunden waren, doch einiges schief gelaufen ist.

"Wenn sich seit 15 Jahren alle Parteien einig sind, dass das Oberwarter Spital neu gebaut werden soll, dort aber bis heute kein einziger Ziegel gesetzt ist und dann heißt es zwei Monate vor der Wahl, jetzt bauen wir auch in Neusiedl ein Neues, dann mangelt es an Glaubwürdigkeit und dann ist das schon auch eine Schlagzeilenpolitik."

Sie bezeichnen viele der SPÖ-Themen als „substanzlose Überschriften“ und als „Schlagzeilenpolitik“. Allerdings werden und oder sind die meisten dieser Maßnahmen bereits umgesetzt – wie etwa ein umfassender Pflegeplan..

Wenn sich seit 15 Jahren alle Parteien einig sind, dass das Oberwarter Spital neu gebaut werden soll, dort aber bis heute kein einziger Ziegel gesetzt ist und dann heißt es zwei Monate vor der Wahl, jetzt bauen wir auch in Neusiedl ein Neues, dann mangelt es an Glaubwürdigkeit und dann ist das schon auch eine Schlagzeilenpolitik. Das kann man auch bei vielen anderen Themenbereichen sehen, gerade bei der Pflege. Wir haben 2018 dieses Thema als einzige Partei in die Diskussion gebracht und über Monate versucht, im Landtag zu sensibilisieren. Damals wurde uns gesagt, das stimmt ja alles gar nicht und es gebe kein Problem in der Pflege. Ende 2018 hat dann die SPÖ erkannt, dass die Pflege doch ein Thema ist und innerhalb kurzer Zeit ein Papier geschrieben. Und vieles in diesem Papier sind Vorschläge, die von uns gekommen sind und das ist ja auch etwas Normales. Aber wenn man dann eine Schlagzeile produziert – Stichwort pflegende Angehörige – und dann versucht, schnell ein Modell darunter zu stricken, dann sieht man, was dabei heraus kommt. Ich traue mich zu prognostizieren, dass dieses Modell in relativ kurzer Zeit nicht mehr existieren wird, weil viele Fragen nach wie vor offen sind. Ich wünsche mir da eine umgekehrte Politik. Das bedeutet, zuerst ordentlich nachdenken, gemeinsam diskutieren und auch die Meinungen anderer Parteien einholen – man kann nicht sagen, die Regierung ist gut, die Opposition böse und umgekehrt genau so wenig, weil eine Regierung natürlich nicht nur schlechte Sachen macht und eine Opposition verbreitet auch nicht nur Unsinn. Ich bin jemand, der immer versucht, einen breiten Konsens herzustellen und kann das auch nachweisen, da wir zum Beispiel in Eisenstadt trotz einer deutlichen, absoluten Mehrheit, ein Budget für 2020 beschlossen haben, wo sowohl die SPÖ als auch die Grünen mitgestimmt haben – ganz einfach, weil sie sich und ihre Anliegen darin wiedergefunden haben. Das ist mein Zugang zur Politik, nicht nur auf Gemeindeebene, sondern auch auf Landesebene.

Was haben sie eigentlich gegen den Mindestlohn von 1.700 Euro netto?

Es ist immer eine Frage der Ausgewogenheit. Ich vergönne jedem das Geld und wäre auch dafür, dass die Menschen viel mehr Geld im Börsel hätten. Ich glaube aber, dass der Weg zur Entlastung der Menschen anders besser wäre, nämlich indem man die Steuerlast für die Menschen senkt und sicherstellt, dass von den Brutto-Gehältern am Ende des Tages mehr übrig bleibt. Ganz einfach deshalb, weil aufgezwungene und künstlich konstruierte Gehälter Problemstellungen hervorrufen. Beim 1.700 Euro Mindestlohn stellt sich die Frage, wie schaut es mit den Löhnen der besser gebildeten Menschen aus? Denn die haben genauso das Recht, im Verhältnis besser zu verdienen. Das ist dann auch der Unterschied zur SPÖ, die meint, alle sollen unabhängig von der Ausbildung gleich verdienen. Uns ist eben das Leistungsprinzip wichtig, also diejenigen, die sich weiterbilden und mehr in ihre Bildung investieren, sollen auch die Chance haben, mehr zu verdienen.

"Beim 1.700 Euro Mindestlohn stellt sich die Frage, wie schaut es mit den Löhnen der besser gebildeten Menschen aus? Denn die haben genauso das Recht, im Verhältnis besser zu verdienen."

Sie wollen wieder in die Regierung, das wird sich aber wahrscheinlich nur gemeinsam mit der SPÖ ausgehen. Wie ist Ihr persönliches Verhältnis zu Hans Peter Doskozil?

Wir kennen uns schon sehr lange und waren auch gleichzeitig Büroleiter – ich von Franz Steindl und er von Hans Niessl. Ich denke, unser persönliches Verhältnis ist ein gutes und korrektes. In der politischen Auseinandersetzung sagt man natürlich manchmal ein Wort, dass man im Nachhinein so nicht gesagt hätte – aber das gilt wahrscheinlich für alle. Es ist auch ein gewisses Maß an Professionalität notwendig, um sich nach einem Wahlkampf im Sinne des Landes und der Menschen ein Programm zu überlegen. Ich denke aber, aus menschlicher und persönlicher Sicht ist das sicher möglich. Richtig ist, dass die SPÖ mit Abstand die stärkste Partei ist und eine Regierungsbeteiligung für uns wahrscheinlich nur möglich ist, wenn es mit der SPÖ eine entsprechende Gesprächsbasis gibt.

Die ÖVP-Abgeordneten im EU-Parlament haben mehrheitlich gegen einen Antrag gestimmt, europaweit den Klimanotstand auszurufen. Die ÖVP-Burgenland propagiert den Ausbau der Öffentlichen Verkehrsmittel, macht aber gleichzeitig im Dezember eine zweiwöchige Wahlkampf-Tour mit einem Lkw. Der Klimaschutz scheint nicht Thema Nummer 1 in der Volkspartei zu sein..

Für uns ist die Umwelt und die Natur immer schon ein wichtiges Thema. Ich bin keiner, der immer in die Vergangenheit schaut, aber gerade die ÖVP hat mit der ökosozialen Marktwirtschaft schon vor Jahrzehnten genau das propagiert, was heute in der Bevölkerung sehr gut ankommt – nämlich einen Weg zu finden, wo man die wirtschaftliche Entwicklung, die Entwicklung des Menschen und den Schutz der Umwelt in Einklang bringt. Und wenn man bedenkt, dass wir in Eisenstadt schon vor fünf Jahren damit begonnen haben, uns intensiv mit einem Ressourcen schonenden Umgang mit der Umwelt zu beschäftigen, bin ich da relativ unverdächtig, gegen Maßnahmen zum Klimaschutz zu sein. Was die Ausrufung des Klimanotstandes betrifft, kann man durchaus geteilter Meinung sein. Ich glaube aber, dass es nicht ausreicht, einen Klimanotstand auszurufen, sondern dass wir auch konkret etwas tun müssen. Deshalb haben wir in Eisenstadt auch keinen Notstand ausgerufen, sondern eine Klimaoffensive gestartet. Die Diskussionen um die Wahlkampf-Tour mit einem von übrigens rund 500.000 zugelassenen Lkw in Österreich halte ich für sehr kleinkariert und symbolbehaftet. Das ist ein Lkw wie viele andere auch und man hätte auch die Landesregierung fragen können, warum sie genau dieses Fahrzeug für ihr Vereinsfest im Vorjahr verwendet hat.

Was konkret ist der Unterschied zwischen schwarz und türkis?

Wir haben als Volkspartei Burgenland viele Jahre lang die Farbe Gelb gehabt und dann auf Türkis umgestellt, um ein einheitliches Bild abzugeben. Ich glaube das ist wichtig, für jede Partei. Es wäre auch ein bisschen eigenartig gewesen, mit der Farbe Schwarz Kampagnen zu machen und Plakate zu gestalten. Türkis ist nicht nur eine schöne, warme und einladende Farbe, sondern auch Ausdruck einer Werterhaltung und Grundhaltung – nämlich Eigenverantwortung, Leistung und Solidarität für jene zu zeigen, die unsere Hilfe brauchen. Das ist für mich der Punkt und daher halte ich diese Farbendiskussionen für nett, aber nicht für entscheidend.

"Natürlich möchten wir wieder Regierungsverantwortung haben, aber das liegt nicht nur bei uns, sondern dafür brauchen wir einen Partner und das wird nach der Wahl sehr situationsabhängig sein."

Ist die ÖVP nach rechts gerückt?

Die ÖVP hat christlich-soziale Wurzeln und ein Fundament, wo es uns darum geht, den Mensch in den Mittelpunkt zu stellen. Ich denke, dass wir in der Frage der Migrationspolitik eine klare Linie haben, seit Sebastian Kurz Bundesparteiobmann ist. Und da geht es nicht um rechts, sondern darum, dass die Gesetze des Staates eingehalten und umgesetzt werden. Das Jahr 2015, wo viele Menschen völlig ungeordnet nach Österreich gekommen sind, hat schon die Grenzen des Möglichen aufgezeigt und daher stehen wir für eine klare Migration- und Einwanderungspolitik, die nach klaren und rechtlichen Vorschriften zu laufen hat. Wir haben auch ein klares Bekenntnis dazu, dass Menschen, die vor Kriegen und persönlicher Bedrohung flüchten, aufgenommen werden – aber das bedeutet nicht, dass diese Menschen dann auf Dauer in Österreich bleiben können. Ich bin auch ein Verfechter dessen, dass wir als Europäische Union viel Geld in diese Staaten, wo es Probleme gibt, investieren, um den Menschen dort auch ein gutes Leben ermöglichen zu können. Auf der anderen Seite muss es eine geordnete Einwanderung geben.

Auf Bundesebene verhandeln die ÖVP und die Grünen über eine Koalition. Glauben Sie an Türkis-Grün im Burgenland?

Ich bin jetzt kein Prophet, aber eine türkis-grüne Mehrheit ist bei der Landtagswahl im Burgenland eher unrealistisch. Aber so wie ich glaube, dass es mit der SPÖ viele Schnittmengen geben würde, würde es diese auch mit den Grünen geben. Solange keine absoluten Mehrheiten einzelner Parteien bestehen, ist es notwendig, dass sich zumindest zwei Parteien finden, die ein Programm erstellen, dass dazu führt, dass es den Menschen besser geht. Das ist das wesentliche.

Steiner über Doskozil: "Wir kennen uns schon sehr lange und waren auch gleichzeitig Büroleiter – ich von Franz Steindl und er von Hans Niessl. Ich denke, unser persönliches Verhältnis ist ein gutes und korrektes."

Sagen Sie uns in einem Satz, warum man am 26. Jänner die ÖVP Burgenland wählen soll..

Neben unseren christlich-sozialen Werten Eigenverantwortung, Leistung und Solidarität sind wir die einzige bürgerliche Partei im Burgenland und jeder, der eine bürgerliche Politik in der Landespolitik haben möchte, hat die Möglichkeit, uns zu stärken, damit wir einen guten Beitrag für die Entwicklung des Landes leisten können.

Das Ziel für die Landtagswahl?

Das wichtigste Ziel ist, stärker zu werden und zuzulegen. Natürlich möchten wir wieder Regierungsverantwortung haben, aber das liegt nicht nur bei uns, sondern dafür brauchen wir einen Partner und das wird nach der Wahl sehr situationsabhängig sein.

Wollen Sie der neue Landeshauptmann werden?

Mir ist es noch nie um Positionen oder um irgendwelche Ämter gegangen, sondern immer darum, etwas für die Menschen zu tun. Mein wichtigstes Ziel ist, dass wir mehr Verantwortung bekommen – das setzt einen höheren Zuspruch der Wähler voraus. Ich glaube, dass man in der Politik in jeder Position etwas beitragen kann. In der Regierung natürlich mehr, aber auch die Opposition ist eine wichtige Verantwortung. Und dass die stärkste Partei den Landeshauptmann stellt – davon gehen wir ja alle aus.

