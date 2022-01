Der Mittelbau der Pflege – die mobile Hauskrankenpflege, Tagesheimstätten und betreutes Wohnen – wird im Burgenland neu organisiert. Die entsprechenden Pflegedienstleistungen sollen in insgesamt 70 Subregionen angeboten werden.

BURGENLAND. Das neue Konzept sieht vor, das Burgenland in 28 Regionen und rund 70 Subregionen - mit einer Zielgröße von rund 4.000 Einwohnern – zu gliedern. „In diesen 70 Standorten im Burgenland wird es die entsprechende Infrastruktur geben: mit mobiler Hauskrankenpflege, einer Tagesheimstätte und betreutes Wohnen“, erklärt LH Hans Peter Doskozil.

70 Standorte mit jeweils neun Mitarbeitern

Außerdem soll künftig nur noch ein einziger Träger die gesamte nicht-stationäre Versorgung pro Region übernehmen. „Das ist ein Paradigmenwechsel, ein völlig neuer Zugang“, so Doskozil, der damit auch die Finanzierung des neuen Modells anspricht. So soll die Verrechnung mit den Trägern in Hauskrankenpflege, Tagesseniorenzentren und betreutem Wohnen künftig über die Abrechnung von Vollzeitäquivalenten passieren. „Damit sind wir in der Lage, an den 70 Standorten jeweils neun Mitarbeiter zu beschäftigen – und das ist kostenneutral“, meint Doskozil.

Infrastruktur muss zum Teil neu geschaffen werden

Die Tätigkeitsbereiche in der mobilen Hauskrankenpflege, in den Tagesheimstätten und im Bereich des betreuten Wohnens sollen weiterhin in den Händen der jetzigen Anbieter bleiben. „Wir wollen sie aber vom Faktor Immobilie befreien. Das bedeutet, dass die Errichtung von neuer Infrastruktur von der Landesimmobiliengesellschaft organisiert wird“, so der Landeshauptmann, der davon ausgeht, auf 20 bis 30 vorhandene Standorte zurückgreifen zu können. 40 bis 50 müssen neu errichtet werden.

Umsetzung bis 2024

Noch im Sommer 2022 wird mit zwei Modellregionen - eine davon im Bezirk Neusiedl am See gestartet. Bis 2024 soll Pflege und Betreuung in den 28 Regionen umgesetzt sein – mit jeweils einem Anbieter pro Region. Die Ausschreibung für die Regionen erfolgt zu Jahresbeginn 2023.

Doskozil geht davon aus, dass die derzeitigen Anbieter, mit denen jetzt die Gespräche starten, den neuen Weg mitgehen.

Soziallandesrat Leonhard Schneemann meint dazu, dass es auch für die Anbieter attraktiv ist, einzusteigen, „weil man viel Synergien herausholen kann.“

ÖVP-Pflegesprecher Thomas Steiner wünscht sich, dass die Pflegeorganisationen mehr eingebunden werden.

Foto: Uchann

hochgeladen von Christian Uchann

ÖVP: „Echte Einbindung sieht anders aus“

Der Optimimusmus des Landesrates dürfte etwas verfrüht sein, gibt es doch in einer ersten Reaktion schon viel Kritik von Thomas Steiner, Pflegesprecher der ÖVP und Präsident des Burgenländischen Hilfswerks: „Die Vorgangsweise der Landesregierung in der Frage der Neuorganisation der Hauskrankenpflege ist leider typisch: am Vormittag werden die Vorhaben der Regierung in einer Pressekonferenz verkündet, am Nachmittag möchte man die Organisationen ,einbinden‘. Daran ändert auch nichts, dass es vergangene Woche Vorinformationen gegeben hat. Echte Einbindung sieht anders aus“, so Steiner, der auf das bereits gut funktionierende System in der Hauskrankenpflege verweist.

„System des Gebietsschutzes ist nicht der richtige Weg“

„Von der Landesregierung erwarte ich mir Unterstützung und nicht Einmischung. Die Expertise liegt nämlich bei den Organisationen. Deshalb erwarte ich mir, dass die Landesregierung die Vorschläge der Organisationen ernst nimmt.“ Wichtig sei, dass sich die Menschen auch weiterhin aussuchen können, welcher Organisation sie vertrauen. „Ein System, das quasi zu einem Gebietsschutz führt, ist nicht der richtige Weg“, so Steiner.