Ein normales Leben wie wir alle es kennen ist mit einem LOCKDOWN der Beginn massiver Änderungen.

War der erste LOCKDOWN (in Folge LD)doch etwas ganz neues. Noch nie dagewesen, vielen war der Name unbedeutend und nichtssagend.

War der erste LD noch für den Großteil verständlich und wurde ohne viel zu protestieren hingenommen!

Es war ja auch dieser Virus was neues und wurde als gefährlich propagiert!

Die Berichte auch China waren schockierend und teilweise beângstigend (jetzt weiß man: es waren gestellte Aufnahmen).

Die Fake-Fotos aus Italien mit den vielen Toten sind bestimmt noch In Erinnerung (Das waren Fotos von der Schiffskatastrophe-PURE PROPAGANDA)

Aber es war auch während des ersten LD genügend Zeit, sich im Internet schlau zu machen, was das nun wirklich für die Zukunft BEDEUDET!

Und siehe da, es war weder das Virus so extrem gefährlich, noch waren so drastische Maßnahmen erforderlich. (Siehe Schweden)

Leider sind zu viele auf die Angst-und Panikmache der Regierung und der MSM reingefallen. So wie es viele gewohnt waren, wurde alles ungeprüft geglaubt, was ORF, Krone & Co präsentierten.

LD, Maske, Op-Maske, LD, FFP2...bis hin zur entgültige Spaltung im Volk: DEM AUSSCHLUSS DER UNGESPRITZTEN !

Und in den schwierigen Monate hat sich bei vielen das Leben bzw der Ablauf in ihrem Leben umgestellt.

Auf "Treffen verboten" würde gepfiffen - Haus-Garagen-und Kellerpartys waren populärer als viele Jahre zuvor.

Gekocht und gebacken wurde wieder verstärkt daheim und viele entdeckten es neu für sich.

Viele haben das beibehalten, treffen sich mit Familie, Freunde und Bekannte, die auch in der Zeit der AUSGRENZUNG zusammengehalten haben und/oder sich eine neuen Kreis in ihren Umfeld aufgebaut haben.

Durch diverse Demos haben sich viele Neue Bekanntschaften und sogar Freundschaften ergeben. Ebenso ihn den Netzwerken, wo es regen Austausch, Infos und gegenseitige Unterstützung gab und nach wie vor gibt.

Man ist unter sich, braucht sich nicht andauernd mit den Systemtreuen Denunzianten herumstreiten, und lebt vielleicht sogar eine Spur bewusster.

Die Gastro geschlossen oder eben nur mit Irren 3G und 2G Regeln samt GEHORSAMSFETZEN zu besuchen, das war für viele ein NO GO!

Es hat aber auch keinen Aufruhr, keinen Protest und/oder Streik gegeben. Nichts! Alles einfach so hingenommen.

Jetzt, wo es ohne den Wahnsinn wieder etwas locker ist, bleiben viele trotzdem daheim und sagen sich" Die wollten mich damals nicht, jetzt will ich sie nicht"!

Auch durch die enorme Preissteigerung, speziell in den letzten Wochen, wird zusätzlich gespart, was wiederum jene am stärksten abbekommen, die bei allen "Corona-Unsinn" mitgemacht und die extremsten waren.

Und das ist gut so, denn jetzt kommen auch die drauf, die am schlimmsten gegen die UNgeimpfter agiert haben, man braucht DIE ja doch, um ein gemeinsames soziales und wirtschaftlich funktionierendes MITEINANDER leben zu können.

Es wird noch einiges an Zeit vergehen müssen, um das zu kitten, was Regierung und die Systemkonformen Mitläufer zerstört haben!

Nur diese Regierung wird dazu nichts beitragen. Ganz im Gegenteil werden sie jede Gelegenheit nutzen, um den Spalt in der Gesellschaft zu vergrößern - um das Miteinander zu verhindern. Nur um ihre Macht zu halten, ihren Wahn auszuleben, oder die NWO einzuführen.

Ja, jetzt werden wieder einige raunzen-"Verschwörungstheorie!!"....LEIDER NEIN!!

Was ist mit diesen "grünen Paß"? Das ist der Beginn zu einen SOCIAL CREDIT SYSTEM wie es in China bereits gelebt wird.

In einigen Städten soll es auch in Europa erprobt werden(unter anderem in Wien). Erst mit ein paar "Kleinigkeiten" um einen Gewöhnungseffekt zu erreichen. Und das kann jetzt losgehen mit Treibstoff, Gas oder Heizen. Wer weniger verbraucht darf dies oder das! Wer mehr braucht darf einige Zeit nicht mit dem Auto fahren....oder ähnliches.

Es wird kommen, ob es jetzt wer glaubt oder nicht.

Der Widerstand schläft nicht, er macht nur Pause - bei Bedarf ist er wieder da - SEID WACHSAM