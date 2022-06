Glaubt ihr immer noch Ernsthaft die Berichte über den Ukraine-Krieg?

Oder habt auch ihr schon eure Zweifel an dieser verlogenen Berichterstattung der MSM durch alternative Medien bestätigt?

Mir ist es seit Schulzeiten ein Anliegen, alles von zwei Seiten zu betrachten, um mir ein relativ neutrales und objektives Bild ûber jedes und alles zu machen!

Leider ist es auch hier in Österreich "Mode" geworden, Berichte die z.B Reuters, irgendwelche Nachrichtenagentur oder auch eine "Bild" herausgibt, ungeprüft weiter zu geben!

So hat sich die Pressefreiheit praktisch angeschafften.

Seit Beginn der politisch inszenierten pLandemie ist das erschreckend deutlich geworden : Meinungsfreiheit ist nicht erwünscht. Und genau das hat sich auch jetzt im Ukraine-Konflikt wieder bestätigt!

Tatsachen werden ignoriert. Falls doch jemand sagt, diese zu erwähnen, dann wird sofort denunziert - "Putin-Versteher" ist dann noch das mildeste.

Informiert euch doch auch über die Entstehung dieses Konfliktes, zumindest über die letzten 9-10 Jahre, dann werdet ihr draufkommen, daß der Schauspieler doch KEINER von den Guten ist.

Und hier die NEWS über die Situation vom Krieg!

Auch hier ein herzliches Dankeschön an Gerald Markel, der auch für dieses Thema erstklassige Infos hat :

ES IST VORBEI Die beiden letzten Städte im Donbass sind jetzt auch vollständig unter Kontrolle der russischen Truppen .Die Ukraine hat den Krieg um den Donbass verloren , ein Gebiet so gross wie Holland und Belgien zusammen , ist weg .Laut den Fachkommentaren aus der Türkei , die ich seit Wochen verfolge , waren die tschetschenischen Truppen im Häuserkampf und die ukrainischen Separatisten wegen ihrer Kampferfahrung und Ortskenntnis kriegsentscheidend .Der schreckliche Blutzoll der Ukrainer wurde nun zum ersten Mal durch einen ukrainischen General öffentlich bestätigt.Demnach sind fast die HÄLFTE der 250 000 Mann der regulären Armee bereits gefallen oder gefangen !! Das wären mehr als 120 000 Mann tot oder gefangen !! Die Ukrainer schicken seit Wochen kaum ausgebildete Burschen zwischen 17 und 25 mit den gelieferten Waffen in den Donbass zum Sterben , gegen die tschetschenischen Orks und die kampferprobten Donbassmilizen sind die Ukrainer völlig chancenlos und werden regelrecht abgeschlachtet , sofern sie sich nicht ohnehin bei der ersten Möglichkeit den Russen ergeben .Dieses Phänomen ist offensichtlich so weitgehend, dass die ukrainische Führung regelmäßig über die sogenannten " Verräter " öffentlich herzieht und Druck auf Angehörige der frischen Rekruten ausübt , um diese armen Burschen, die da zum Sterben geschickt werden , von der geplanten Kapitulation zu hindern .Dieser koksende Kleptokrat Schneelenksy begeht mit diesem Irrsinn des Volkssturm 2.0 ein so unfassbares Verbrechen an der eigenen Bevölkerung , es ist unbeschreiblich Und all diese Marionetten und Charakterinsuffizienzler , die diesem Clown applaudieren , sollten sich in Grund und Boden für ihr ehrloses und wertloses Verhalten schämen .Das ist ein Verbrecher , ein gekaufter Gauner und Hobbydiktator , der sein Volk in den sinnlosen Krieg und Tod schickt , um die Befehle seiner Herrn und Meister im Westen zu erfüllen - er widert mich unsagbar an ! Zwei Informationen bzw Themen erscheinen mir noch bemerkenswert. Während die westlichen Mainstreammedien über jede einzelne Rakete berichten, die von den Russen auf Waffendepots im Westen der Ukraine abgefeuert wird , mit Hysterie und Alarmglocken reagieren , wird allen Ernstes beinhart verschwiegen , dass die Ukraine IHRE EIGENEN BÜRGER in Donezk und Cherson mit den gelieferten Waffen beschiesst. Seit Wochen schlagen pro Tag mehrere Dutzend Geschosse in Gebieten ein , wo KEINE TRUPPEN der Russen oder ihrer Verbündeten stehen , es wird beinhart die Zivilbevölkerung beschossen - was eindeutig ein Kriegsverbrechen nach allen internationalen Regeln darstellt !! KEIN WORT wird darüber in den gekauften und fanatisierten Medien gesprochen , KEIN EINZIGES MASSENMEDIUM macht diese unfassbaren Verbrechen der ukrainischen Führung zum Thema !! Es ist tatsächlich unglaublich, wie einseitig und manipuliert die Menschen im Westen informiert werden !! Zweites Thema über das NIEMAND berichtet .Aus der Ukraine , besser gesagt , dem Osten der Ukraine sind mehr als 1,5 Millionen Menschen NACH RUSSLAND GEFLÜCHTET !! Mehr als 1,5 Millionen Menschen sind lieber zum angeblichen Aggressor als in den Westen des eigenen Landes geflohen , obwohl in über 70 Prozent der Ukraine NOCH NIE EIN SCHUSS gefallen ist .In Lemberg beispielsweise sitzen die Menschen völlig ungestört in Strassencafes und Bars - hier ist vom Krieg im Osten absolut nichts zu bemerken !!Und TROTZDEM fliehen mehr als 1,5 Millionen zum " Feind " - ein Phänomen, das in den westlichen Medien überhaupt mit keinem Wort erwähnt wird ! Es ist völlig unbestritten , dass eine überwältigende Mehrheit der Bevölkerung in den besetztden Gebieten bei einer Abstimmung FÜR die Abspaltung stimmen wird - auch das ein Thema , das im Westen nicht diskutiert wird .Da müßte man ja die eigenen Dogmen zur Selbstbestimmung der Völker hinterfragen , da müsste ja ein Ergebnis zur Kenntnis genommen werden , das so überhaupt nicht zu den Plänen der Kriegstreiber und Drahtzieher passt .