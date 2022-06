SO WIE BISHER KANN ES NICHT WEITERGEHEN !!

Das ist die KERNAUSSAGE des heutigen Blogs von "Markel The Orakel" - und ich setze darauf, daß er auch heute, mit diesen Statements wieder mal Recht hat.

Es liegt auf der Hand, daß in Zukunft NICHT SO WEITERGEMACHT WERDEN KANN UND AUCH NICHT DARF!

Die letzten Jahre haben die Politik bloßgestellt. Sie haben sich einem Irren System unterworfen STATT für das Volk zu arbeiten.

Nehmt euch die Worte von Gerald Markel zu Herzen und denkt nach, was für die Zukunft besser gemacht werden kann (gilt vor allem für die Sklaven dieses Systems)

Die rote Linie 5 Stunden Schlaf ist ein bisschen wenig, auch wenn draussen so ein Traumtag ist, fällt das Aufstehen nach nur 5 Stunden Schlaf doch ein wenig schwer - ich geb's zu.Ja gestern wurde es spät. Nein - nicht so wie ihr denkt , ich war nicht feiern. Ich war gestern auf einem Vernetzungstreffen des Widerstands . Tolles Erlebnis.Ich denke ja , den Systemlingen wird gerade langsam, aber sicher klar , was Sie da durch den Wahnsinn der letzten zwei Jahre aufgeweckt haben.Da hat sich - und ich sage offen, dass ich das in Österreich kaum für möglich gehalten habe - da hat sich plötzlich eine echte , eine breite und schlagkräftige Widerstandsbewegung gegen das System gebildet .Quer durch Österreich, quer durch Parteien, durch Ideologien , quer durch die verschiedensten Schichten unserer Gesellschaft haben sich Menschen zusammengeschlossen, die genug haben. Genug von totalitären Methoden , genug von unfähigsten und korruptesten Politfiguren, genug von gekauften und manipulierenden Medien und TastaturFlittchen. Ich habe gestern lauter beeindruckende Menschen kennengelernt bzw getroffen, die aus verschiedensten Teilen der Gesellschaft und Berufen stammen und die Eines eint - Sie wollen Österreich zum Besseren verändern. Natürlich sind die Ansätze ganz verschieden. Ich finde das angesichts der Vielfalt und Buntheit der diversen Initiativen auch ganz natürlich und sogar gut .Es wird viel leichter sein , die NOCH schweigende Mehrheit zu erreichen, wenn diese Mehrheit erkennt , dass es gar nicht mehr darauf ankommt, aus welchem politischen Lager man kommt oder aus welcher sozialen Schicht .Es ist in Wahrheit auch egal welche Schwerpunkte die einzelnen Initiativen setzen .Die Hauptsache ist - SO WIE BISHER KANN ES NICHT WEITERGEHEN !!Das System und seine Repräsentanten haben in den letzten zwei Jahren eindrucksvoll bewiesen - Sie können es nicht und Sie WOLLEN es grossteils gar nicht. Das System ist NICHT MEHR DA FÜR DIE MENSCHEN, es hat sich verselbständigt und dient längst eigenen Zwecken bzw Zwecken von kleinen Partikularinteressen .Das Wohlergehen der Bevölkerung ist diesem System und seinen Knechten völlig egal. Und das muss aufhören .Rasch muss es aufhören , denn nach der Hysterie um die Neue Grippe mit all ihrem Wahnsinn kommt jetzt ein Problem , ein Gebirge aus Problemen , eine Tsunamiwelle auf uns zu, die in ihrer Wucht und Gewalt wirklich bis in sämtliche Winkel unserer Gesellschaft reichen wird. Dieser Welle kann sich niemand entziehen, diesmal kann das keiner von uns aussitzen oder passiv daneben stehen .Diesmal - das muss man den Menschen klar machen - trifft es UNS ALLE und WIR ALLE werden aktiv werden müssen - oder wir werden untergehen .Und das meine ich WORTWÖRTLICH. Egal in welchem geschützen Bereich ihr seid , egal wie gut ihr glaubt abgesichtert zu sein , egal wie alt ihr seid - das was jetzt kommt , wird AUCH DICH erwischen , wird dein Leben ändern und alles verändern was du gewöhnt bist .Es gibt kein Entkommen mehr , jetzt bekommt unsere gesamte Gesellschaft die Rechnung für die Fehler der letzten Jahrzehnte auf einmal präsentiert , jetzt ist Zahltag und der Letzte macht das Licht aus .Und wie immer bei mir sollt ihr nicht nur Angst und Sorge lesen, sondern auch Hoffnung und Zuversicht. Die Menschen die ich gestern getroffen habe , die zahlreichen Initiativen und politischen Alternativen , die haben gemeinsam das Potential, die Dinge ins Lot zu bringen. Versteht mich bitte nicht falsch - NIEMAND kann den Tsunami aufhalten. NIEMAND kann euch davor beschützen was kommt. NIEMAND ist in der Lage euch davor zu retten und wer Euch so etwas verspricht , der ist ein Scharlatan und Blender .Aber abfedern und auffangen ist möglich , die schlimmsten Spitzen können gekappt werden und die richtigen Leute können dabei helfen, dass wir irgendwie durch die Krise, aus Ihr heraus und danach in ein NEUES , EIN BESSERES System kommen als das , das uns in dieses Unglück gebracht hat.

Eine ganz wichtige Botschaft aus dem Treffen gestern habe ich jedoch mitgenommen , eine ganz wichtige Botschaft trage ich hinaus in meine Leserschaft und ich bitte Euch alle , diese Botschaft weiterzureichen .HÄNDE WEG VON UNSEREN KINDERN !! Die Covidhysterie ist vorbei , die Impfpflicht ist Geschichte und gestorben , die Zeugen Coronas , die Angstgestörten werden wir ignorieren und die eiskalten Angstpopulisten , die uns weiter mit Gehorsamsfetzen oder Massentests quälen wollen , werden wir entschlossen bekämpfen. Aber es gibt eine rote Linie , eine Sache , die wird zum offenen Aufstand - friedlich aber unerbittlich - führen .Wehe Ihr lasst unsere Kinder nicht in Ruhe .Es ist mir , uns , uns allen scheissegal , ob sich Lehrer/innen , Direktionen oder angstgestörte Psychotikerinnen in den Elternvereinen weiter vor Covid fürchten .Die persönliche Befindlichkeiten der Erwachsenen sind irrelevant geworden , die politischen Interessen zählen Nüsse , jetzt im kommenden Herbst und Winter gibt es nur eine Botschaft - KEINE , GAR KEINE MASSNAHMEN FÜR KINDER UND JUGENDLICHE - sonst rauscht's !! Gehorsamsfetzen in den Schulen ? NEVER EVER Sinnlose Massentests gesunder Kinder und Jugendliche , für die Omikron oder Gamma oder Epsilon NULL Gefahr bedeutet ? NIE MEHR WIEDER !! Einschränkungen , Schulschliessungen , Panikmache , Hysterie der Eltern oder Lehrerinnen ? WAGT ES JA NICHT !! Wir haben keine Geduld mehr , wir haben nicht das geringste Verständnis und wir akzeptieren GAR KEINE MASSNAHMEN zum Thema Covid bei Kindern - und diese Botschaft sollten alle schnellstens kapieren ES REICHT .ES REICHT SCHON LÄNGST !! Der Widerstand hat den Kampf gewonnen , die Politiker und das System reagieren nur mehr , sie haben das Momentum verloren und mussten auf allen Linien nachgeben .Ja , Covid wird gegenüber dem Tsunami der Wirtschaftskrise in den Hintergrund rücken.Ja die Menschen haben ab sofort andere Sorgen , die diesen Wahnsinn der letzten Jahre in den Hintergrund rücken werden und auch die notwendige Aufarbeitung sehr erschweren werden. Ja - auch der Widerstand wird die Realität zur Kenntnis nehmen müssen und sich auf die neuen Probleme konzentrieren müssen oder er wird in Bedeutungslosigkeit verschwinden .Aber ein Thema ist zu Covid noch zu wichtig. Dieses Thema wird IMMER vor allen Anderen stehen - LASST UNSERE KINDER IN RUHE .Wehe wenn nicht !! Wir lesen uns GM