Mittlerweile ist es wirklich unglaublich, was von dieser Versagertruppe (irrtümlich Regierung genannt) noch alles verbockt und verzockt wird!

Kaum glaubt man, das war jetzt das tüpferl auf dem i, schon setzt diese Schwachmatentruppe wieder eine drauf.

Was im Ausland über uns gedacht, gesagt und geschrieben wird, das wird von den heimischen Medien entweder geschönt berichtet, oder eben gar nicht.

So funktioniert das seit einiger Zeit mit der Regierungstreuen, ja man kann schon sagen Regierungshörigen Medienlandschaft in Österreich.

Nur ändert das nichts and der Meinung über Österreich (zumindest über die Politiker und deren Unvermögen) , die im Rest der Welt als NICHT ZU GLAUBEN gesehen wird.

Gut daß es Menschen gibt, die es so sagen wie es ist-so wie Gerald Markel:

Planlos, Führungslos , Hirnlos.

Mir glaubt das ja niemand mehr .

Ich bin verzweifelt, liebe Leser. Ich weiss nicht mehr weiter . Meine credibilty ist weg . Meine Freunde glauben mir nicht mehr.

Gestern habe ich mit einem Freund aus dem Reitsport telefoniert. Ich hab mich sehr gefreut , kenne ihn durch den gemeinsamen SpringreitSport unserer Töchter , lange nicht gehört, viel zu erzählen.

Der Mann ist russischer Staatsbürger mit britischem Pass , arbeitet in Amsterdam und lebt hauptsächlich in Italien. Also Typus moderner Weltbürger , spricht mehrere Sprachen und fühlt sich wie ich an vielen Orten dieser Welt wohl .

Und aufgrund einiger privater Erlebnisse liebt er Österreich. Jedes Mal wenn wir telefonieren , erkundigt er sich wie es in unserem Lsnd steht , will alles wissen und ist sogar interessiert an unserer Politik.

Er war ein grosser Fan von Kurz , als der mit den Blauen regiert hat und sich gegen den ' WirSchaffenDas ' Wahnsinn der unkontrollierten Zuwanderung gestellt hat und war entsetzt , mit welchen Schwachsinnsmassnahmen Österreich während der Covidhysterie reagiert hat .

Es tut ihm wirklich leid , dass er die letzten zwei Jahre keine Gelegenheit hatte, nach Österreich zu kommen , aber wer will sich denn diesen Schwachsinn antun , wenn man zur Erholung kommt ? ( Originalton letzten Sommer und diesen Winter )

Und gestern hat er mich gefragt , was denn die österreichische Regierung gegen die unfassbare Teuerung macht ?

Er hatte gelesen , dass ein Liter Milch, hergestellt und verpackt in Österreich , dann mit Zug oder LKW nach Italien transportiert, dort UM 35 PROZENT WENIGER KOSTET ALS IM ÖSTERREICHISCHEN SUPERMARKT ( kein Scherz !!) und wollte von mir wissen , ob das stimmt.

Daraufhin habe ich ihm eine Geschichte erzählt.

Die geht so :

In Österreich hat die schlechteste , dümmste , unfähigste , inkompetenteste Regierung aller Zeiten getrieben durch die Fanatiker der Grünen Khmer monatelang untätig zugesehen , wie das Leben für einen Grossteil der österreichischen Bevölkerung unleistbar geworden ist .

Dann hat sich die Truppe der Politkasperln mit grossem Tamtam der eingekauften TastaturNutten an die Bevölkerung gewandt und ein sogenanntes Entlastungspaket präsentiert.

Darunter die grösste Verarschung aller Zeiten - dem sogenannten Klimabonus .

Die religiösen Fanatiker der Grünen Endzeitsekte haben mit internationaler Hilfe die ehemalige Wirtschaftspartei ÖVP dazu gebracht , einen ökonomischen Selbstmordversuch zu starten.

Ab Oktober diesen Jahres soll eine neue Steuer auf alle fossilen Energien den Planeten retten und das schwachsinnig/undurchführbare Ziel erreicht werden , dass eine moderne Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft eine sogenannte Nullbilanz beim Ausstoss von CO2 erreicht.

Wird nie funktionieren , ist auch völlig unnötig und wirkungslos , wenn es funktioniert , wird unseren Wohlstand zerstören und Hunderttausende Arbeitsplätze in der produzierenden Wirtschaft vernichten - ist GrünWoker Irrsinn - aber gut , Sie probieren es, die Idioten.

Und natürlich wird Heizen und Mobilität noch teurer . Noch viel teurer.

Bei Benzin gibt es schon vier Steuern und jetzt kommt - man glaubt es ja kaum - noch eine FÜNFTE obendrauf.

Damit es zu keinem Volksaufstand kommt , hat sich diese Truppe aus Blendern und Versagern ein jährliches Almosen einfallen lassen , einen sogenannten Bonus , den jeder ausgezahlt bekommt , nachdem man Ihm täglich mit dem grünen Wahnsinn die Butter vom Brot wegbesteuert .

Ursprünglich sollten es lächerlich/provokante 150 Euro pro Person sein . Dann - nachdem die Preissteigerungen unerträglich geworden waren - hat die Regierung diese Almosenzahlung auf 500 Euro pro Person erhöht.

Nachdem also die Teuerung im Herbst jedem Menschen ca 3000 Euro an Mehrkosten beschert haben wird , gibt die Regierung des prinzipiellen Versagens jedem grosszügig durch Auszahlung des Finanzamtes 500 Euro zurück.

Es gibt nämlich ca 2,1 MILLIONEN Österreicher , die keine Steuern zahlen , weil Sie zuwenig verdienen und daher das Finanzamt keine Kontenverbindung kennt .Es gibt Menschen die haben kein Konto , es gjbt Menschen, die leben hier , zahlen aber keine Steuern ( Studenten ) und so weiter. Jedenfalls fehlen dem Finanzminister die Daten von ÜBER ZWEI MILLIONEN MENSCHEN.

Also wie bekommen die das Almosen der Regierung ausgezahlt ? BINGO , mit einem Gutschein. PER POST !! Und weil das natürlich nicht einfach durch den Briefträger an irgendjemand ausgezahlt werden kann , der zufällig die Tür öffnet , kommt der Gutschein EINGESCHRIEBEN PER RSA !!

Mit anderen Worten - wer zufällig im Oktober nicht als Arbeitsloser oder Pensionist nicht die Zeit hat , zu Hause zu lauern, bis der Postmann zweimal klingelt , der wird einen gelben Zettel vorfinden , wenn er nach der Arbeit nach Hause kommt !! Und dann werden sich geschätzte 1,5 MILLIONEN Menschen am Postamt ANSTELLEN müssen um die Almosen zu kassieren !! ( auf die Bilder WÄHREND der Wahlkämpfe 🤦‍♂️🤦‍♀️ im Herbst freue ich mich jetzt schon 🤣) .

Vielleicht kombinieren Sie es ja auch gleich mit der Impfung gegen den Neuen Schnupfen - unter dem Motto " Lass dich stechen beim Warten - Baby " 🤦‍♂️🤦‍♀️

Ich fange ja gar nicht an , mir auszumalen , was da noch alles schief gehen wird - was , wenn Fälschungen der Gutscheine auftauchen , was machen diejenigen, die während der Postöffnungszeiten arbeiten , was werden die Banken fürs Einlösen der Gutscheine verlangen und so weiter und so fort !!

Ich musste meinem Freund wahrheitsgemäss berichten , dass diese unfassbare Truppe NICHT EINE EINZIGE Massnahmen gesetzt hat. die die Teuerung DAUERHAFT verringert , ich habe meinem Freund erklärt , dass wir wegen der grünen Sekte keine Chance haben , echte Erleichterungen für die Menschen umzusetzen , weil diesen religiösen Fanatikern die Menschen völlig egal sind ,die wollen Ihre Religion leben.

Wisst Ihr, was die Reaktion meines Freundes war , als ich mit meinen Schilderungen fertig war? ER GLAUBT MIR NICHT.

Er kann sich einfach nicht vorstellen , dass wir tatsächlich derartige Idioten an der Spitze haben , dass so etwas möglich ist und vor allem glaubt er mir nicht , dass es zu keiner einzigen Demonstration oder zu einem Aufstand der Bevölkerung in Österreich gekommen ist , nachdem dieser Wahnsinn bekannt wurde.

Und wisst Ihr was ? Ich glaubs ja selbst nicht.

Zuerst fahren alle mal in den Urlaub. First things first .Und dann kümmern wir uns um die unfähigste Regierung aller Zeiten. Ist so .

We are fucked .Ich rede ab jetzt mit Freunden aus dem Ausland nur mehr über das Wetter in Österreich.

Wir lesen uns GM

Doch halt !!

Nicht jedem.