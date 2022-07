Heute lass ich den Blog von Gerald Markel unkommentiert, da es dazu nichts zusätzlich zu erwähnen gibt.

Moralisch , faktisch , ideologischer SCUM .

In der Krise zeigt sich der Charakter.

Alte Weisheit , weitergegeben von elner Generation , die erleben musste , wie sich Nachbarn , Freunde und in seltenen Fällen selbst Familienmitglieder als Denunzianten und moralischer Scumerweisen wenn ein totalitäres Regime danach ruft .

Nie mehr wieder - damit meinten unsere Eltern oder Grosseltern nicht nur Kriege oder Verfolgung und Vernichtung von Minderheiten.

Nein , mit " nie mehr wieder " meinen wir auch die Verhinderung der Rückkehr der sogenannten Charakterschweine , der Menschen , die aus Feigheit , Unterwürfigkeit und Duckmäusertum die Menschen links und rechts von Ihnen ohne Wimpernzucken verraten oder die solche Systeme planen und umsetzen.

Die in der Krise den Kopf verlieren oder trotz offensichtlicher Unfähigkeit ihren falschen Kurs fortsetzen und damit ihre Mitmenschen in Not , Elend und Tod führen .

Meine Oma und mein Opa haben mir Beispiele dafür genannt, die eine an der sogenannten " Heimatfront " , der andere direkt aus dem Krieg durch sogenannte Kameraden und Vorgesetzte .

Ich war entsetzt. Und stand immer hinter " Nie mehr wieder "

Und jetzt, knapp 80 Jahre nach dem Krieg , ist es plötzlich wieder soweit.

Die Spezies Charakterschwein ist wieder da .

Es schockiert mich zutiefst .

Es gibt Handlungen und Aussagen, da stehe ich fassungslos da und denke " Was ist das für ein Mensch ?

Wie kann man so etwas sagen , denken und MACHEN ? "

Ich werde keine Namen nennen . Es ist auch nicht notwendig.

Wer aufmerksam durch die Nachrichten scrollt bekommt es ohnehin mit , ich zeige nur die Beispiele auf .

Bildet euch selbst ein Urteil.

Bsp 1

Der Sender ServusTV blattelt die Ministerin live bei einer Pressekonferenz auf .

Die Ministerin muss zugeben , dass Sie die Öffentlichkeit in puncto Speicherstände belogen hat .

Ein grosser Teil des bei uns eingelagerten Gases gehört unseren Nachbarn Slowenien und Italien, die selbst gar keine ( Slowenien) oder zu wenig ( Italien) Speicher haben .

Als die Ministerin dann darauf angesprochen wird , dass Österreich also tatsächlich nur für wenige Wochen Gasreserven hat , antwortet Sie : " NOTFALLS KANN MAN JA ZU ENTEIGNUNG GREIFEN " !!

Mit anderen Worten - liebe Slowenen und Italiener - ihr habt zwar dafür bezahlt und das Gas gehört euch - aber wenn Putin abdreht und aufgrund der völligen Inkompetenz dieser Fanatikerin Österreich das Gas ausgeht - dann ENTEIGNEN wir euch halt !!

Besser IHR friert als WIR .

Was für einen Charakter muss ein Mensch haben um so zu denken ?

Beispiel 2

Es gibt keine sicheren Daten zur Wirkung.

Es gibt Zehntausende Beweise für das Risiko.

ES GIBT ÜBERHAUPT KEINE GEFAHR FÜR DIE GRUPPE DURCH DAS VIRUS.

NULL.

Es gibt einfach nur eine Gruppe von hysterischen , angstgestörten Psychotikerinnen , die den Verstand verloren haben und ihre KLEINKINDER gegen den Omikronschnupfen impfen lassen wollen !!

Ein Mensch mit Charakter und Verantwortung würde in der Position eines Verantwortlichen mit Zugang zu allen Informationen jetzt beruhigend auf die Eltern einwirken und auf die völlig eindeutige Faktenlage hinweisen .

Er würde wie DeSantis in Florida einfach keinen Impfstoff für Kleinkinder bestellen und den Eltern ausrichten , es gibt überhaupt keinen Anlass zu Sorge und Panik besteht .

Wenn man allerdings ein eiskalter Angstpopulist ist und Wählerstimmen über Kindeswohl stellt , dann eröffnet man eine OFFLABEL - CovidImpfstrasse für Babys ab sechs Monate !!

Charakter ?

Beispiel 3

Alltagsgeschichten

Es gibt Tausende Menschen im Land , die sich trotz aller Fakten noch immer als Impffaschisten gebärden , ihre kleinen Alltagsautorität nutzen um ihre Geistesstörung auszuleben und Ungeimpfte noch immer zu diskriminieren .

Eines dieser Charakterschweine sitzt an einem AMS in Wien und streicht einer alleinerziehenden Mutter das Arbeitslosengeld , weil diese eine Stelle bei einer öffentlichen Gesundheitseinrichtung abgelehnt hat , da diese Einrichtung einen sogenannten Vollen Impfschutz als Einstellungsvoraussetzung hat !!

Kleines Detail - die junge Frau hat nach der ersten Impfung mit einem Genimpfstoff schwerste Nebenwirkungen gehabt , lag WOCHENLANG im Spital und hat sogar eine Entschädigung für Impfschäden erhalten ! All diese Tatsachen sind der Sachbearbeiterin bekannt , trotzdem - Vurschrift is Vurschrift - das AMS Geld ist weg !!( die Frau haben wir als Pflegerin bei einer befreundeten Familie untergebracht) Beispiel 4Ausland Der deutsche Wirtschaftsminister fordert die Menschen zum Energiesparen auf , wird gesetzliche Verbote erlassen , nimmt die komplette Zerstörung des deutschen Wohlstands wegen der schwachsinnigen Sanktionen gegen Russland in Kauf , quatscht in TV Shows davon , dass er seine Zeit unter der Dusche NOCH weiter reduziert hat ( Wuähh) und schwört sein Volk auf einen wirtschaftlichen BlutUndBodenKrieg ein .Sprichts , fährt mit der Luxuslimousine zum Airport und besteigt den Privatjet um zu einer sinnlosen EU Konferenz zu fliegen !! ( Quelle : der mit mir befreundete Eigentümer des Jets daneben, der die Szene geschildert hat) Welchen Charakter hat ein Mensch , der sehenden Auges sein Volk ins Unglück stürzt , von Verzicht predigt und dann einen Privatjet auf Kosten der Bürger besteigt ? Beispiel 5Weltpolitik .Der amtsunfähige Greis in Washington, der schlechteste Präsident aller Zeiten , der Mann , der mit seiner halbwüchsigen Tochter gemeinsam geduscht hat (!) , Senile Grabby Joe Biden hat in einem seiner Anfälle vor der Kamera auf die Frage geantwortet , wielange die Amerikaner noch absolut ruinöse Preise bei Benzin hinnehmen müssen ( in den USA ist das Auto bzw der Truck einfach UNVERZICHTBAR) folgendes geantwortet : As long as it takes for the transition ( zu erneuerbaren Energien) Auch in den USA sitzen also die Charakterschweine , die ohne mit der Wimper zu zucken , Chaos , Elend und Not nicht nur in Kauf nehmen , sondern BEWUSST betreiben , um ihre perverse Endzeitreligion durchzusetzen .Ich frage mich immer , wie solche Menschen nachts schlafen. Ich frage mich immer , wie solche Menschen ihren Mitbürgern noch in die Augen schauen können. Ich frage mich immer , wie kaputt und schmutzig die Seele der Menschen sein muss , die so etwas tun , sagen und planen .Mein einziger Trost beim Gedanken, dass es ( noch immer ) solche Menschen gibt : JETZT WIRD EUCH DIE KRISE ALLE WEGSPÜLEN .Diese Krise wird auch dem letzten Träumer die Augen öffnen und dieses ganze Pack wird im Orkus der Geschichte verschwinden. Mark my words .Stay positive , stay strong , Wir lesen uns GM