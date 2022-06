Liebe Leute da draußen

Seit einiger Zeit werden in TV, Radio und den Medien sehr, sehr viele Themen nur noch im GLEICHKLANG gesendet/gedruckt.

Die großen Medienagenturen geben ein Thema, eine Artikel raus und diese werden meist ungeschaut 1:1 übernommen. Weder auf Fehler noch auf Wahrheit geprüft - braucht man nicht, da die Wahrheit ja das ist, was VORGEGEBEN wird!

Keine eigene Recherche ob das auch nur annähernd der Wahrheit entspricht oder völlig aus der Luft gegriffen ist.

Ein gutes Beispiel: Berichte der Mainstream - Putin blockiert die Gaslieferung // DIE TATSACHE:: Eine der Turbinen darf wegen kanadischen Sanktionen Kanada nicht wieder verlassen. Eine zweite kann aus diesem Grund durch Siemens nicht nach Kanada versendet werden. Eine dritte Turbine musste wegen Überschreitung des Wartungszyklus in Russsland außer Betrieb genommen werden.

Übrig bleiben 2 Turbinen a 33 Mio. cbm pro Tag, in Summe 66 Mio. cbm. Das sind die 40% der theoretischen Maximalkapazität von denen deutsche Medien reden. Siehe auch die Stellungnahme der Fa. Siemens, welche durch die Berliner Zeitung vor einigen Tagen veröffentlicht wurde.

So, und wer sich nicht in alternativen Medien "SCHLAU" macht, dem bleibt nur eines übrig: DIE LÜGEN DER MSM ZU GLAUBEN!!

Mit https://kontrafunk.radio/de/ gibt es nun einen NEUEN RADIOSENDER, der ohne diese Lügen berichtet.

Radio Kontrafunk

Ist zwar erst seit heute ON AIR, aber der erste EIndruck überzeugt - da ist dem Herrn

Burkhard Müller-Ullrich ganz offensichtlich ein ganz tolles Projekt gelungen.

Reinhören , ORF-Radio vergessen , TOP Informiert !!