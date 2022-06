Teuerungen wohin man schaut - Ende nicht absehbar.

Vorweg: Die meisten haben mittlerweile begriffen, daß der Prozess der Preisanstiege schon vor dem Ukraine-Krieg begonnen hat und auf die Finanzkrise und der völligen Mißwirtschaft der letzten Jahre(vor allem seit und während der politisch inszenierten pLandemie) zurückzuführen ist.

Es wird von Menschen, die in der Privatwirtschaft erfolgreich tätig sind, ein wirtschaftlicher Tsunami vorhergesagt.

Zu bremsen wird der Wirtschafts-Tsunami nicht sein.

Es muß nun von der Politik nun geliefert werden - sozusagen DER SOUVERÄN erwartet von seinen Angestellten, daß schnell, vernünftig und effektiv geliefert wird.

Ob es diese Regierung schafft, das ist mit der bisher erbrachten Leistung kaum zu erwarten!

Da unter anderem ein Versorgungsengpaß in vielen Bereichen -darunter auch bei Lebensmittel- prognostiziert wird, sollte darüber nachgedacht werden, wie man den Selbstversorgungsstand in Österreich erhöhen kann.

Bei einigen Produkten sind wir gut aufgestellt, so daß mit kleinen, strukturellen Änderungen eine 100%ige Versorgung möglich ist.

Mit Brotgetreide ist Österreich mit rund 530 000 ha gut versorgt.

Bei Milch, Bier, Rind-und Schweinefleisch z. B kommen wir auf über 100%.

Bei Obst-und Gemûseprodukte sieht es da schon schlechter aus.

Da kommen wir z.B mit Paradeiser auf ~20%, Erdbeeren knapp 40%....(genauere Werte in den Balkendiagramme im Anhang)

Und da kann man einiges dagegen tun:

Alle die einen Garten haben, statt einfach nur Rasenflächen auch Beete(Hochbeete) anlegen und Obstbäume Pflanzen.

Balkone und Terrassen mit Kübelgärten ausstatten.

Dächer von größeren Wohnblocks zu Dachgärten verwenden.(Bei Hallen eventuell möglich, wenn die Statik es zulässt).

Gemeinden sollten verpflichtend Brachland auf Parzellen aufteilen und als "Mietgarten" der Bevölkerung zur Verfügung stellen.

Natürlich ist "GARTLN" nicht jedermanns Sache-wahrscheinlich würde es nicht für alle genügend Grundstücke dafür geben-aber das wird sich in Zukunft ändern.

Diese pLandemie hat es bereits gezeigt- es wird mehr selber gekocht, gebacken mehr angebaut, eingelegt und angesetzt-und dieser Trend wird sich auch in der Teuerung fortsetzen und sogar verstärken.

Um den Menschen das Wissen(also heute sagt man ja know how...darf ja nichts Deutsch sein)

und auch das Bewusstsein und den Zugang zu erleichtern, wäre es gut, bereits in Kindergärten und Schulen dies in den Unterricht einzubinden.

(Die Erwachsenen oder auch Teens holen sich viele Infos aus dem Internet-scheint gut zu funktionieren, denn nach einiger Zeit gibt's auf FB Beiträge von ganz stolzen "Gartler")

Ein kleines Stück Garten, wo die Kinder unter fachkundiger Anleitung selbst z.B Erdbeeren, Karotten.... pflanzen, pflegen und ernten.

Das wäre nicht nur für die Selbstversorgung in Zukunft gut, sondern würde auch das Bewusstsein für die Produkte stärken und natürlich nicht zu vergessen-KLIMA SCHONEN!

Vielleicht werden dann in Zukunft keine Erdbeeren aus Wasser armen Gebiete, die noch dazu mit Pestiziden, Herbizide und Fungizide verseucht sind und über tausende Kilometer gekarrt werden, im Winter weniger bis fast gar nicht gekauft werden.

Der Wunsch ist Vater des Gedanken