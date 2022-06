Das Klima der Erde hat im Laufe der Erdgeschichte immer wieder starke Temperaturschwankungen durchlebt. Auch der heutige Temperaturanstieg ist nichts weiter als ein winziger Ausschnitt aus einer langen Kette von natürlichen Auf und Abs. Ein Zusammenhang zwischen Klima und menschlichen Einflüssen ist daher weder nachweisbar noch nötig, um die Veränderungen zu erklären.

Es herrscht weitestgehend Einigkeit darüber, dass die gegenwärtige Erwärmung wahrscheinlich sowohl natürliche als auch anthropogene Ursachen hat.

Die Temperaturen haben sich über viele Jahrtausende verändert. Dieser Prozess wurde von Änderungen in der Erdumlaufbahn um die Sonne bestimmt. Während größere Entfernungen in kälteren Zyklen resultierte, hat Nähe zur Sonne zu wärmeren, interglazialen Perioden geführt.

Bei der Atlantischen Multidekadenoszillation (AMO) argumentieren die Met Office Forscher realistischer. Die AMO wird nun langfristig absinken, was einen bedeutenden Kühleffekt bringt. Dies könnte den Erwärmungshiatus durchaus noch für eine ganze Weile verlängern, räumen die Briten ein.

In der Referenzperiode 1990-2006 stecken noch 0,2°C Erwärmung von 1990-1997 drin. Nach 1998 ist es nicht mehr wärmer geworden. Ziehen wir diese 0,2°C ab, so lautet also die Prognose vereinfacht: In der Phase 2016-2019 soll es 0,15°C wärmer sein als das heutige Temperaturplateau, während es danach offenbar wieder leicht kälter werden soll: Der Temperaturdurchschnitt 2020-2024 soll unterhalb desjenigen von 2016-2019 liegen. Dies wäre 2024 ein knappes Zehntelgrad über dem heutigen Temperaturplateau, also nur die Hälfte der vom IPCC prognostizierten Erwärmungsrate von 0,2°C pro Jahrzehnt. Es scheint als sei die vorhergesagte Erwärmung in den kommenden 3 Jahren von der bereits erwähnten PDO-Spitze befeuert. Wenn diese Spitze dann kurz darauf abbricht (Wetter, nicht Klima!), setzen wieder kühlende PDO-Bedingungen ein.

Was uns genau erwartet, weiß niemand mit Sicherheit. Klimaforscher treffen anhand von Daten aus der Vergangenheit jedoch Vorhersagen: Die Jahreszeiten verändern sich. Der Winter beginnt später und endet früher. Mancherorts werden Hitzewellen im Sommer häufiger. Das Eis an den Polen schmilzt.

In der Arktis verschwinden Gletscher. Der Meeresspiegel steigt. Die Ozeane erwärmen sich, mehr Wasser verdampft. Auch dadurch verstärkt sich der Treibhauseffekt, da Wasserdampf ebenfalls ein Treibhausgas ist. Zudem nimmt wärmere Luft mehr Feuchtigkeit auf. Es wird mehr regnen; stärkere Unwetter brauen sich zusammen, Sturmfluten zum Beispiel.

Oder stimmt die Verschwörungstheorie mit den Chemtrails etwa doch?

Bill Gates will ja Asche in der Athmosphäre verteilen...

"Auch wenn es mit dem gesunden Menschenverstand kaum zu fassen ist: Wir werden im Zuge der künstlichen Wolkenerzeugung bereits seit vielen Jahren mit einem Mix aus chemischen Feinstäuben besprüht!"

Das kontroverse Thema Geoengineering oder Wettermodifikation – das populär gemacht und mit dem Begriff "Chemtrails" zu stark vereinfacht wurde – tritt erneut aus dem Schatten und ins Licht der öffentlichen Kontrolle. Und es könnte bald Realität werden, da Harvard-Wissenschaftler das erste Experiment planen, Partikel in den Himmel zu sprühen, um die Sonne zu dimmen.

Eindeutig? Oder doch das eine oder andere zum bezweifeln?

Es gibt wissenschaftliche Berichte, die FUR einen Natürlichen Klimawandel eintreten, aber auch welche, die ausschließlich eine menschliche Verursachung sehen.

Vielleicht ist es von jedem etwas? Denn ganz "sauber" leben wir auf diesen Planeten nicht....

Was wir aber nicht beinflussen können, das ist der Teil des natürlichen Zyklus des Wandels