BALD AUCH BEI UNS

Es geht los: Mietern in Deutschland wird das Warmwasser abgestellt

Es ist so weit: Die erste Wohnungsgenossenschaft schränkt die Warmwasserversorgung ein. Wenn dieses Beispiel Schule macht, könnten bald sehr viele deutsche Mieter von Rationierungen betroffen sein. Auch ein Absenken der Heizungstemperatur steht bereits zur Debatte.

Ihr glaubt nicht, daß es auch bei uns in Österreich so weit kommt?

Dann sucht euch schon mal eure "Schlachtbank" aus!

Türkis - Rot - Grün - Pink....ob Blau dazugehört überlass ich euch!