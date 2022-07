Bis jetzt wurde es ja als VERSCHWÖRUNGSTHEORIE abgetan, wurden alle belächelt, verspottet oder für Grenzdebil abgetan!

Wer behauptete, das Schwab"s NWO oder auch als WEF bekannt, nichts Gutes für die Zukunft der Menschen BEDEUDET, dass die reichsten der Welt (Rockefeller, Rothschild, Soros, Gates...) Mit ihren Allmachsphantasien Gott spielen wollen, der würde mit einen shitstorm eingedeckt.

Aber diese Ungeheuer sind gefährlicher als wir uns alle vorstellen können.

Transhumanismus: Künstlich gezüchtete menschliche Gehirne lernen schneller als KIs

Das australische Unternehmen Cortical Labs züchtet künstliche menschliche Mini-Gehirne. Diese bestehen aus ca. einer Million Neuronen, die sich elektrisch stimulieren lassen und deren Reaktionen man auslesen kann. In einer Studie beschreiben die Wissenschaftler, wie sie diesen Konstrukten ein Computerspiel beibrachten, welches sie schneller erlernten und beherrschten als eine künstliche Intelligenz. Diese “Gott-Spiele” werfen zahllose ethische Fragen auf, die nicht im Ansatz geklärt sind.“Gott spielen” ist damit sicherlich in einer neuen Dimension angekommen. Ethische Fragen werden in den Medien, welche über die Forschungsergebnisse berichten, nicht gestellt.

Alles was wir bisher gelebt haben, wird über Bord geworfen-zählt einfach nicht mehr.

Ethik gibt es für diese Monster nicht. Menschliches zählt nichts mehr.

ES WIRD GOTT GESPIELT

Muotri, ein Neurowissenschaftler an der University of California, San Diego (UCSD), hat einige ungewöhnliche Wege gefunden, seine einzusetzen. Er hat Organoide mit Laufrobotern verbunden, ihre Genome mit Neandertaler-Genen modifiziert, sie an Bord der Internationalen Raumstation in die Umlaufbahn gebracht und sie als Modelle verwendet, um menschenähnlichere künstliche Intelligenzsysteme zu entwickeln. Wie viele Wissenschaftler hat sich Muotri vorübergehend auf die Untersuchung von COVID-19 konzentriert und mithilfe von Gehirnorganoiden getestet, wie Medikamente gegen das SARS-CoV-2-Coronavirus wirken .

Nature.com am 27. Oktober 2020

Die Besorgnis über im Labor gezüchtete Gehirne hat auch einen blinden Fleck aufgezeigt: Neurowissenschaftler haben keine einheitliche Methode, um Bewusstsein zu definieren und zu messen. Ohne eine Arbeitsdefinition befürchten Ethiker, dass es unmöglich sein wird, ein Experiment zu stoppen, bevor es eine Grenze überschreitet.

Schwab: Was bringt es dem Allesbesitzer, wenn sie essen/leben? Solange sie nur für „andere Nutzlose“ produzieren etc. sicher nicht viel. Und wer nicht existiert, kann auch nicht frech werden.

Wollt ihr NUTZLOSE ESSER werden, oder doch lieber eigenständig denken und Leben??

Noch ist es Zeit, aber es wird eng....verdammt eng!!