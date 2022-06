Eigentlich ist es vorbei. Vorbei mit der politisch inszenierten pLandemie!

Aber DIE wollen es nicht wahrhaben, wollen nicht akzeptieren, daß Covid sich in Richtung Saisonaler Grippe entwickelt hat.

In Spanien werden KEINE Fallzahlen mehr registriert, sondern Corona als NORMALE GRIPPE behandelt. Wer krank ist, also Symptome hat, der geht zum Arzt, wird ordentlich medizinisch versorgt, bleibt krankgemeldet daheim und nach Gesundung wieder zur Arbeit.

Eben so, wie wir es bis 2020 gekannt haben und auch so gehandhabt hatten.

Mit dieser "neuen Grippe" (Influenza ist eben auch ein Corona-Stamm) wurde bewusst die Gelegenheit ausgenutzt, die Machtphantasien der Elite auszunutzen, 7nd mit einer noch nie dagewesenen Angst-und PANIKPROPAGANDA die Menschen derart einzuschüchtern, daß alle Maśnahmen durchgesetzt werden könnten!

Zum Glûck gab es doch einen Teil in der Bevölkerung, die diese Abartigkeit der vollkommen durchgeknallten und Machtgeilen Politiker nicht hinnahm, und mit ihren Protesten die Grundrechte und somit die Verfassung (VORERST!!!) doch zu ihrem ursprünglichen Sinn und Zweck RETTEN konnten!

Ohne diese enorme Protestkundgebungen und den Widerstand auch Medial mit Volksbegehren, zig-Tausenden E-Mails und Petitionen wäre wahrscheinlich die Freiheit der Bürger jetzt schon verloren.

Da diese Versagertruppe in türkis/grün gefärbt jetzt auch in der Wirtschaftlichen Krise keinen Fuß auf den Boden bringt, wären Neuwahlen ein probates Mittel, Österreich doch noch einiges zu ersparen!

Diese Regierung wird nicht aufhören, mit allen Mitteln ihre Position zu halten um ihre Machtgelüste auszuleben.

Sie fangen ja schon an, bzw haben sie ja nie wirklich aufgehört, den Angst- und Panikmodus im Volk aufrecht zu halten!

Lasst euch von denen nicht nochmal unterdrücken - nicht nochmal einsperren und ausgrenzen - nicht nochmal diese sinnlosen und unnötigen GEHORSAMSFETZEN und nicht nochmal in die Nadel treiben.

Euer Immunsystem wird durch diese Genbehandlung ruiniert. Es wird abgestritten und verheimlicht, aber auch die MSM können nicht mehr schweigen!

ImpfschädenAuch viele Todesfälle werden abgestritten und andere Ursachen erfundenPlötzlich und Unerwartet

Lasst euch von dieser Inkompetenz der unfähigsten Regierung aller Zeiten nicht nochmals in Angst und Panik versetzen. Lasst euch nicht nochmal zum Zeichen des ygehorsams diese Gesichtswindel aufzwängen!

Der Wiederstand formiert sich bereits im Hintergrund und wird bereit sein, wenn der Gesundheitsminister seine Macht ausspielen will !

Geht hinaus und lebt, habt Spaß und lebt in Friede und Freiheit!

Dieses System darf nicht die Oberhand bekommen, denn dann sind wir alle die Verlierer!