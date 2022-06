Verbrannte Leichen von Ausländern in den Katakomben von Asowstal gefunden

In den Katakomben von Asowstal wurden verbrannte Leichen gefunden, die offensichtlich westliche Ausländer waren.

Was hat der Westen, also EU und USA im Kriegsgebiet für Aktivitäten ?

Was war in dem Asowstal so wichtig, daß hier Ukrainische Zivilisten von dem ASOW-Nazis als Schutzschild in einen aussichstlosen Kampf so lange festgehalten wurden?

Die Gerüchte reichten von NATO-Offizieren bis hin zu geheimen Biolabors, die in den Katakomben von Asowstal versteckt gewesen sein sollten. Vor allem die Gerüchte über einen kanadischen General waren sehr konkret und es gab sogar eine unbestätigte Meldung, er sei in russische Gefangenschaft geraten

Auch neulich wo sich ukrainische Kämpfer in den Kellern der Chemiefabrik Asot (Stickstoff) verschanzt haben und auch wieder Zivilisten als menschliche Schutzschilde missbraucht haben, wiederholte sich das selbe Spiel.

Die Katakomben vom ASOWSTAL, das mehrere Stockwerke tief in die Erde reicht, sind teilweise vermint oder zerstört.

In dem aktuellen Bericht des russischen Fernsehens wurde ein Kellerraum von Asowstal gezeigt, in dem eine noch nicht endgültig erfasste Zahl von Menschen verbrannt worden ist. Es wird vermutet, dass es sich dabei um Ausländer handelt, die hingerichtet und dann verbrannt wurden, um Spuren zu verwischen. Darauf deuten leere Benzinkanister in einem Nachbarraum und Überreste von Kleidung Papieren hin. So wurden Abzeichen mit französischen Namen und Reste eines amerikanischen Passes gefunden. Eine genaue Untersuchung steht dem Bericht zufolge noch aus.

Irgendwer oder irgendwas wird da verheimlicht, denn die Mainstreams schweigen, obwohl spätestens jetzt, wo die verbrannten Leiche westlicher Ausländer aufgefunden wurden, eine Aufklärung nötig wäre.

Ebenso würde man von Russland Berichte und Unterlagen anfordern können - WILL MAN SCHEINBAR NICHT - was in den Biolabors für Unwesen getrieben wurde.

Auch im ASOT-Cemiewerk, wo ja die selbe Taktik der Ukraine angewandt wurde, besteht der Verdacht auf westliche Machenschaften.

Leider sind sind die westlichen Medien nicht interessiert, dies alles aufzuklären.

Es wird alles verschwiegen und einfachheitshalber Putin in die Schuhe geschoben.

Das könnte aber auch den Verdacht bestätigen, daß die Ukraine die ganzen Greueltaten auf Russland schiebt (die westlichen Medien und Politiker nehmen das in ihrer Hetzkampagne gegen Russland dankend an).

All diese Vorkommnisse könnten also auf die von USA, NATO und der EU beabsichtigte Zerstörung Russlands hinweisen.