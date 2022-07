Neues Mainstream-Märchen: laut Uni Mainz und SUN fördert Gartenarbeit plötzlichen Herztod

Während der letzten Jahre, also der politisch inszenierten pLandemie, haben viele das "Gartl'n" für sich entdeckt. Frische Luft, Freizeit, Eigenes Obst und Gemüse und auch ganz wichtig SOZIALE KONTAKTE was die schlechteste und unfâhigste Regierung aller Zeiten VERBOTEN hat!

Scheint so, als ob für einige das GARTL'N auch als Ersatz für Treffen am Stammtisch geworden ist.

Und die STAMMTISCHPOLITIK ist diesen MACHTGEILEN Politdarstellern ein Dorn im Auge, denn da könnte sich ja Widerstand formieren. Da könnten ja Wahrheiten weitergegeben und diskutiert werden. Da könnte ja richtig Stimmung gegen den Irrsinn dieser Irren gemacht werden.

Und das darf einfach nicht sein!

Wenn also die ganzen Lügen wie "Impfen wirkt" (wirkt zwar schon, aber leider ganz anders als versprochen!), Maske schützt (stimmt zwar so nicht, aber für die politnahen Geschäftemacher schon, nämlich vor leeren Kassen!!!)...und einige andere .

Na dann erfindet man eben eine neue Propaganda, mit der man zwei Fliegen auf einen Schlag erwischen will...zum einen die Menschen vom gartl'n abschrecken, damit sie wieder das Glyphosatverseuchte Zeug kaufen, was über tausende Kilometer herangekarrt wird(Eigenbau wäre zu gesund für die Menschen) und auch die sozialen Kontakte waren damit wieder gekappt!!

“Grüner Daumen – Dringende Warnung an Gärtner, da Boden „das Risiko tödlicher Herzkrankheiten erhöht”. Das scheint sehr plausibel zu sein. Wer kennt das nicht, Oma geht raus in den Garten, erntet ein paar Karotten und zack – Herztod. Oder aber wir werden in einer Weise verarscht, die klar macht, weshalb Journalisten inzwischen verhasster sind als Politiker.Ja, was könnte wohl der Grund dafür sein, dass seit 2021 überall Menschen tot umfallen, die bis dahin als gesund und sportlich gegolten haben? Menschen in Altersklassen, wo Herzprobleme zuvor als absolute Seltenheit galten und abseits angeborener Defekte nicht in Statistiken zu finden waren?

Liebe Leute - Last euch von diesen verlogenen Politiker und Schreiberlinge nicht weiter in eine Angstpsychose treiben!

Achtet auf euch und informiert euch(nicht bei ORF, KRONE & Co) ordentlich.