Nach vorübergehender Einstellung im März läuft Gesundheitssportprogramm für Sport-Beginner und Wiedereinsteiger im September wieder voll an

Fehlende Motivation, Trägheit und mangelnde Bewegung gehören ab September der Vergangenheit an. Mit dem Gesundheitssportangebot Jackpot.fit können selbst Bewegungsmuffel endlich wieder durchstarten. Das neue Herbstprogramm unterstützt inaktive Burgenländerinnen und Burgenländer gezielt dabei, mehr Bewegung in ihren Alltag zu bringen.

Vieles hindert Menschen, die sich gerne mehr bewegen möchten, daran dies auch zu tun: Fitnesscenter voller Spitzenathleten, Leistungsdruck in bestehenden Sportangeboten, darüber hinaus mangelt es zumeist an individueller Unterstützung – man fühlt sich allein gelassen. Bei Jackpot.fit hat man diese Hürden gestürzt: hier stehen Spaß und die Freude an Bewegung im Zentrum. Ziel ist es, mit wenig Zeitaufwand, Menschen ein gesundes Körpergefühl, Wohlempfinden und eine Steigerung ihrer Lebensqualität zu ermöglichen.

Foto: Harald Tauderer

Das (Erfolgs-)Programm

In den einstündigen Einheiten, die an 1-2 Wochentagen zum Beispiel in Eisenstadt, Oberpullendorf, Bad Tatzmannsdorf, Donnerskirchen, Rechnitz, Antau, Holzschlag, Markt Neuhodis, Mönchhof, Wallern, Weiden am See und Frauenkirchen angeboten werden, unterstützen sich die Teilnehmer in kleinen Gruppen gegenseitig und motivieren einander. Dabei kann jeder sein eigenes Tempo wählen und erhält Assistenz durch professionelle Trainerinnen und Trainer. Im Programm wird zudem stets für Schwung gesorgt, Ausdauer,- Kraft und Motivationstraining für den Alltag wechseln sich in jeder Einheit ab. Seit Frühling können Interessierte auch am Jackpot.fit Onlineprogramm bequem von zu Hause aus teilnehmen.

Teilnahme

Am Bewegungsprogramm Jackpot.fit können Versicherte aller Kassen (SVS, ÖGK, BVAEB) teilnehmen, das 1. Semester ist kostenlos. Der Einstieg in das laufende Programm ist jederzeit möglich. Zudem kann gerne ein unverbindliches Schnuppertraining vereinbart werden.

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.jackpot.fit/burgenland.php

Anmeldung für Jackpot.fit bei:

Sebastian Hirmann, MA

SVS Landesstelle Burgenland

Projektkoordinator

E-Mail: jackpot.bgld@svs.at

Tel.: +43 50808 9372