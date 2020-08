Der SV Mattersburg hat nach einer Generalversammlung am Mittwochabend die Zurücklegung seiner Bundesliga-Lizenz bekannt gegeben – Grund dafür ist der Skandal rund um die Commerzialbank Mattersburg



MATTERSBURG. "Liebe SVM-Fans, wir müssen Euch im Anschluss an die Generalversammlung am Mittwochabend leider mitteilen, dass es dem SV Mattersburg nicht möglich sein wird, den Spielbetrieb weiter fortzuführen. Trotz intensiver Bemühungen bleibt uns keine andere Möglichkeit, als einen Konkursantrag zu stellen und die Bundesliga-Lizenz zurückzulegen", teilte der Verein am Mittwochabend auf seiner Homepage mit.

Unmittelbare Beendigung der Mitgliedschaft zur Bundesliga

Vize-Präsident Hans-Georg Deischler erklärte, „dass der SV Mattersburg zeitnah einen Insolvenzantrag stellen wird". Weiters habe der SVM gegenüber der Bundesliga erklärt, "dass die für die Saison 2020/21 vom Senat 5 erteilte Lizenz und Zulassung für die Bewerbe der Österreichischen Fußball-Bundesliga mit sofortiger Wirkung freiwillig zurückgelegt wid und dies somit die unmittelbare Beendigung der Mitgliedschaft zur Bundesliga bedeutet.“

Neugründung für Nachwuchs-Mannschaften

Die Mitgliederversammlung habe sich unabhängig davon einstimmig für eine Neugründung eines Vereins für Nachwuchs-Mannschaften in Mattersburg ausgesprochen, in welcher Form soll in den kommenden Tagen festgelegt werden.

"Wir hätten Euch sehr gerne positive Nachrichten überbracht, aber die Umstände machen es leider unmöglich, den SVM – wie wir ihn kannten – weiterzuführen", so Deischler.