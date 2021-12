Die Cashback-Aktion der Wirtschaftskammern dürfte ein voller Erfolg gewesen sein. In nur sechs Stunden an zwei Tagen wurde der mit zwei Millionen Euro gefüllte Fördertopf geleert.

ÖSTERREICH/BURGENLAND. Um einen zusätzlichen Kaufanreiz zu schaffen, starteten die Wirtschaftskammern Österreichs am vergangenen Montag eine bundesweite zwanzigprozentige Cashback-Aktion, die so schnell wie möglich für Umsätze in den Betrieben sorgen soll. Der Fördertopf wurde zu diesem Zeitpunkt mit einer Million Euro gefüllt. Nachdem diese Summe aber innerhalb weniger Stunden aufgebracht war, entschieden sich die Kammern, nachzulegen und stockten um eine weitere Million auf.

„Der Ansturm war enorm“

„Das Einreichformular für die zweite Million wurde am Mittwoch um 9 Uhr freigeschaltet. Eine Stunde später war auch diese Summe weg“, berichtet Wirtschaftskammerpräsident Peter Nemeth und hält fest: „Der Ansturm war enorm. Es freut uns sehr, dass die Resonanz auf unsere Idee so sensationell ausfiel.“

12 Millionen Euro für heimische Wirtschaft

Auch wenn das für den einen oder die andere bedeutet, dass die Gutscheinrechnung nicht mehr eingereicht werden konnte, hebt Nemeth hervor: „Auch wenn wir bedauern, dass der Topf so schnell aufgebraucht war, fühlen wir uns von dem überwältigenden positiven Feedback bestätigt.“ Insgesamt wurden österreichweit mehr als 41.000 Rechnungen für Gutscheine eingereicht und damit zwölf Millionen Euro an Umsätzen in den österreichischen Unternehmen generiert.

Rückmeldung noch vor Weihnachten

Für das Cashback-Team beginnt nun die Zeit der Abarbeitung. Die 41.000 Rechnungen werden auf Vollständigkeit und Übereinstimmung mit den Teilnahmebedingungen überprüft. Jede Person, die eingereicht hat, wird noch vor Weihnachten eine Rückmeldung erhalten, danach kommt das Cash back.

Cashback-Aktion für Burgenländer