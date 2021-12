Bea Ulreich übernimmt mit Jahreswechsel den Vorsitz der Jungen Wirtschaft Burgenland, Bettina Pauschenwein wechselt in den Bund.

BURGENLAND. Nach mittlerweile vier Jahren an der Spitze der Jungen Wirtschaft Burgenland verabschiedet sich Bettina Pauschenwein, Tischlermeisterin aus Wiesen, in Richtung Bundesvorstand der Jungen Wirtschaft Österreich. Im Burgenland übernimmt Bea Ulreich aus Pinkafeld.

„Erster Ansprechpartner für Jungunternehmer“

Die neue Landesvorsitzend Bea Ulreich (31) arbeitet im Familienunternehmen „Süßes von Ulreich“ in Pinkafeld, welches sie auch bald übernimmt. Ulreichs Motto lautet: „Von der Gründung bis zur Unternehmensübernahme soll die Junge Wirtschaft der erster Ansprechpartner für Jungunternehmer sein.“ Gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Burgenland möchte die Funktionärin die Leistungen noch mehr in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit stellen.

Die Stellvertreter

Ihre Stellvertreter sind PIK-AS-Inhaberin Christina Polster aus Mariasdorf und Lukas Weber mit dem Zimmereibetrieb Z+H Weber aus Deutsch Tschantschendorf.

Die scheidende Landesvorsitzende Bettina Pauschenwein verabschiedet sich mit einem lachenden und einem weinenden Auge: „Für die Jungunternehmer ein starker Partner sein – das war und ist mir ein Anliegen. Nun freue mich natürlich auf meine spannende Aufgabe im Bundesvorstand.“

„Engagierte Funktionärin“

WK-Präsident Peter Nemeth dankt den beiden Funktionärinnen: „Die Junge Wirtschaft hat sich mit Bettina Pauschenwein in den vergangenen vier Jahren maßgeblich weiterentwickelt und ist ein wichtiger Partner für die burgenländischen Jungunternehmer. Mit Bea Ulreich übernimmt eine engagierte Funktionärin und eine tolle Unternehmerin. Ich wünsche beiden viel Erfolg für die neuen Aufgaben.“

1.700 Unternehmensgründungen

Dass es viel zu tun gibt, beweisen die jährlichen starken Gründerzahlen im Burgenland. Mit jeweils 1.700 Unternehmensgründungen und 200 Unternehmensübernahmen in den letzten Jahren braucht es gleich von Beginn an eine gute Betreuung für die Anliegen der Selbstständigen. „Die Junge Wirtschaft Burgenland steht für eine starke Interessenvertretung für Unternehmer bis 40 Jahre und bildet eine Plattform für ein erfolgreiches Unternehmensnetzwerk“, so Ulreich.

Die Junge Wirtschaft hat österreichweit 37.000 Mitglieder, im Burgenland sind es 2.000 Personen.