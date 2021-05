Auch wenn im Home Office häufig gilt: „Oben hui, unten pfui“, öffnen viele Firmen schrittweise wieder ihre Büros. Nach dem langen Lockdown liegt es nahe, sich nach einem neuen angesagten Business-Outfit umzusehen.

In diesem Artikel verraten wir Ihnen die angesagten Trendfarben der Business-Mode 2021 und zeigen auf, was im Büro nach Möglichkeit vermieden werden sollte.



Gepflegt wieder im Büro durchstarten mit eleganter Marken-Business-Kleidung

Dass Markenkleidung für den Arbeitsplatz nicht immer teuer sein muss, zeigt die Seite Outletcity mit der aktuellen Hugo Boss Business-Kollektion. Neben dem klassischen schwarzen Anzug mit oder ohne Krawatte darf es im Modejahr 2021 auch im Büro ruhig dezent farbenfroh zugehen. Kombiniert werden dabei helle Anzugjacken in Beige oder unterschiedlichen Weißtönen mit dunklen oder neutralen Hemdfarben. Gerade in der warmen Jahreszeit lässt sich auch ein unifarbenes Shirt mit V-Ausschnitt oder rundem Ausschnitt sehr gut unter einem luftig-leichten Jackett tragen.

Wer es am Arbeitsplatz nicht so leger mag, oder sich an eine vorgeschriebene Kleiderordnung halten muss, kombiniert das Sommerjackett mit einem einfarbig hellen Hemd mit kurzen Ärmeln. Streifen oder Karos sieht man 2021 in der Business-Mode eher seltener, klare Farbkontraste stehen aber hoch im Trend. Ein schicker Gürtel rundet den Look im Büro ab und sorgt für einen Hingucker, der nicht störend auffällt.

Bei den Schuhen geht es in der Business-Welt 2021 bequem und elegant zu. Sneaker fürs Büro gibt es neben dem klassischen Schwarz in vielen dezenten Trendfarben, wobei sich Beige- oder Brauntöne farblich mit dem Anzug abstimmen lassen. Auch eine neue Tasche, die farblich zur Mode aus dem Internet passt, lässt den Start am gewohnten Arbeitsplatz zu einem vollen Erfolg werden.

Häufig wird im Büro kein Aktenkoffer benötigt, da die Daten zunehmend kompakt in digitaler Form transportiert werden können. Die neue Tasche aus der aktuellen Business-Kollektion sollte dabei möglichst weich gepolstert sein, damit Tablet, Smartphone und alles nötige Zubehör auf dem Weg zur Arbeit nicht verkratzen.

Fröhlich frische Business-Farben für Damen im Jahr 2021

Ganz so bunt und ausgelassen wie auf den großen Modewochen in Paris, Berlin oder in Amerika geht es im Büro 2021 aber nicht zu. Dennoch dominieren leuchtende Farben bei der Damen-Business-Mode. Helle Business-Kleider lassen sich mit einem leichten Sakko kombinieren, die Bluse sollte im Büro jedoch lieber hochgeschlossen und nicht zu durchsichtig sein. Die Business-Schuhe können für Damen farblich passend zum Kostüm ausgewählt oder einfach in klassischem Schwarz gehalten sein. Leichte, schwarze Ballerinas oder offene Schuhe passen auch zum einfarbigen oder gemusterten Business-Outfit. Grundsätzlich sollte auch im Jahr 2021 nicht mit einer zu bunten Farbkombination übertrieben werden.

Ist die Bluse gemustert, sieht die Kostümjacke einfarbig besonders schick aus. Anders herum ist es genauso möglich, eine Damen-Business-Jacke mit Nadelstreifen passt hervorragend zu einer Bluse mit auffälligem Design. Wer sich nicht an eine strikte Kleiderordnung am Arbeitsplatz halten muss, trägt einen in sommerlichen Trendfarben geblümten oder gemusterten Rock, der im Büro gerne bis zum Knie reichen darf. Der im Jahr 2021 heiß begehrte Minirock findet dann in der Freizeit wieder seinen Platz, hat aber nichts im Büro zu suchen.

Ist es morgens auf dem Weg zur Arbeit noch kühl, kann eine dünne Nylonstrumpfhose gegen frierende Beine helfen. Diese lässt sich einfach abstreifen und in der neuen Handtasche verstauen, wenn es im Laufe des Tages wärmer wird. In Sachen Schmuck stehen Gold- und Roségold-Töne 2021 hoch im Trend, Silber, Weißgold und so weiter bleiben dieses Jahr lieber zu Hause und freuen sich auf ein Revival – vielleicht schon im kommenden Jahr!?

Das hilft gegen heiße Temperaturen im Büro

Wer es sich leisten kann, trägt spätestens ab Sommer 2021 eine kurze Hose im Büro. Selbst in der Bank ist das möglich, wenn nicht ständiger Kundenverkehr besteht und man eher im Backoffice arbeitet, etwa um Anlagemodelle gemäß den aktuellen Aktienkursen zu erstellen. Dabei sollte im Büro unbedingt darauf geachtet werden, dass die kurze Hose nicht an einen Freizeit-Strand-Look erinnert. Jogginghosen sind zwar bequem und können bei einem weiten Schnitt die Wärme vom Körper weg leiten, für das Büro sind sie aber ungeeignet.

Wer in der warmen Jahreszeit keine Lederschuhe am Arbeitsplatz benötigt, kann auf ein paar bequeme und luftdurchlässige Sandalen ausweichen. Es sieht dabei nur selten elegant aus, wenn Socken in offenen Schuhen getragen werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Socken passend zur Sandalenfarbe ausgewählt werden oder ob einfach weiße beziehungsweise schwarze Strümpfe getragen werden. Ein gepflegter Männerfuß sieht auch ohne Socke gut aus in einer Business-Sandale, die sich übrigens auch in der Freizeit bei heißen Außentemperaturen sehr gut tragen lässt.

Welche Hose fürs Home Office?

Wer auch im Business-Jahr 2021 viel von zu Hause aus arbeitet, braucht sich meist keine großen Sorgen um die Hose zu machen. Dennoch kann es immer einmal passieren, dass während einer laufenden Videokonferenz aufgestanden werden muss. Blitzen dann nackte, unrasierte Beine auf dem Monitor des Gegenübers auf, ist das peinlich und kann für viele Lacher und Gerede sorgen. Auch wenn sich einige Stars einen Spaß daraus machen, geschäftliche Video-Calls vornehmlich in der Unterhose abzuhalten, sollten Sie auch zu Hause auf eine passende, schlichte und einfarbige Hose beziehungsweise einen geeigneten Rock achten. Stellen Sie sich einmal vor, Ihr Chef würde Unterlagen aus dem Schrank nehmen und stünde dann in einer schlabberigen Jogginghose großflächig auf Ihrem Display!