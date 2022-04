AK Burgenland, gpa und AI Burgenland ziehen nach einem Jahr Resümee zur Homeoffice-Kampagne

Die Covid-Lockdowns haben die Arbeitswelt grundlegend verändert. Homeoffice ist für viele Burgenländer:innen inzwischen selbstverständlich: Immerhin arbeiten rund 22 Prozent der Burgenländer:innen regelmäßig in den eigenen vier Wänden. Doch Homeoffice hinterlässt auch Spuren - oft psychisch und physisch. Genau zur Vermeidung dieser hat die Arbeiterkammer Burgenland gemeinsam mit der Arbeitsinspektion Burgenland und der Gewerkschaft gpa vor einem Jahr die österreichweit einzigartige Kampagne „Sicher im Homeoffice“ ins Leben gerufen. Das klare Ziel: Beschäftigte zu allen relevanten Themen rund um das Homeoffice zu informieren und zu beraten. Dazu bündeln Arbeiterkammer Burgenland, die Arbeitsinspektion Burgenland und die gpa ihr Know-how und stellen eine große Beratungs- und Informationsoffensive auf die Beine. „Gemeinsam haben wir – die Arbeiterkammer, das Arbeitsinspektorat und die gpa – umfassend zum Thema Homeoffice beraten. Und wir werden das natürlich auch in Zukunft tun“, betonen AK-Präsident Gerhard Michalitsch, Arbeitsinspektions-Amtsleiter Günter Schinkovits und gpa Burgenland-Geschäftsführer David Schumacher.

Während Arbeiterkammer und gpa sich vor allem um die Themen Arbeits- und Sozialrecht sowie Lohnsteuer kümmerten, ergänzte die Arbeitsinspektion das Angebot mit ihrer Expertise rund um Ergonomie und psychische Belastungen.

AK Burgenland-Präsident Michalitsch: „Homeoffice und Arbeitnehmerveranlagung wurden wirklich häufig nachgefragt. Hier merkten wir einen großen Informations- und Beratungsbedarf."

Beratungs- und Informationsoffensive

Allein die Expert:innen führten 168 Beratungen zu Arbeitnehmerschutz betreffend Homeoffice, dazu kamen rund 75 Beratungen im Bereich Arbeitsrecht. Der große Brocken der Beratungen entfiel auf Steuerberatungen. „Homeoffice und Arbeitnehmerveranlagung wurden wirklich häufig nachgefragt. Hier merkten wir einen großen Informations- und Beratungsbedarf. Rund 1.650 Lohnsteuerberatungen drehten sich im vergangenen Jahr um Homeoffice und im Speziellen um die Absetzbarkeit von Homeoffice-Möbel und -Arbeitsmitteln. Heuer läuft die Lohnsteueraktion noch, aber wir sehen, dass der Anteil der Beratungen mit Homeoffice-Bezug weiter steigt – vor allem durch die neue Homeoffice-Pauschale“, erläutert Michalitsch.

Auch die Informationsoffensive wurde gut angenommen: 730 Besucher:innen haben sich auf der Kampagnen-Seite auf bgld.arbeiterkammer.at informiert und über 76.000 Menschen erreichten die Social Media-Postings auf Facebook und Instagram zum Thema.

Zusätzlich gab die AK Burgenland im Kampagnenzeitraum eine Studie zu Homeoffice in Auftrag und zeigte damit die enorme Belastung von Homeoffice und Kinderbetreuung bei arbeitenden Eltern auf.

Ebenfalls auf dem Programm standen Webinare. Einerseits vier Webinare zu den rechtlichen Grundlagen von Homeoffice und andererseits sechs Webinare zur psychischen Gesundheit. Dabei ging es auch darum, wie Eltern mit der Doppelbelastung umgehen können. Insgesamt waren 426 Teilnehmer:innen bei den 10 Webinaren dabei.

Mangelhafte Ergonomie

Einen innovativen Weg schlug dabei die Arbeitsinspektion Burgenland ein. Neben Videoberatung informierte man auch via WhatsApp. Doch auch die Überprüfungen der Betriebe blieb nicht auf der Strecke. In 105 Betrieben schaute die Arbeitsinspektion genau hin. Diese Kontrollen nutzen die Expert:innen der Arbeitsinspektion auch gleich um zeitgleich um zum Thema Homeoffice zu beraten. „Unser Ziel war es Arbeitnehmer:innen zu unterstützen, damit sie nicht krank werden - sei es physisch oder psychisch. Daher haben wir unsere Beratung direkt in den Betrieben durch Beratungen via Telefon, WhatsApp oder Video ergänzt. So haben wir im Zuge der Kampagne bei den Überprüfungen in den Betrieben stolze 9.019 Arbeitnehmer:innen erfasst. Dazu lässt sich sagen, dass wir in den meisten Fällen wenig Mängel verzeichnen, aber die Ergonomie lässt oft zu wünschen übrig. Sie ist meist nicht ausreichend“, berichtet Schinkovits.

Handlungsbedarf

Auch wenn Homeoffice bereits zum Arbeitsalltag gehört und das Homeoffice-Gesetz die rechtlichen Rahmenbedingungen absteckt, sehen die Expert:innen der gpa und der Arbeiterkammer immer noch Handlungsbedarf. „Vieles hat sich im Homeoffice in den vergangenen zwei Jahren eingespielt. Und das Homeoffice-Gesetz brachte viel Klarheit, doch braucht es noch weit mehr, um den Arbeitnehmer:innen ein reibungsloses Arbeiten in den eigenen vier Wänden zu garantieren, und damit sie gesund bleiben. Unter anderem bedarf es dafür dem Ausbau des Hochleistungsinternets, besonders im ländlichen Raum. Aber auch in Sachen Ergonomie geht das Gesetz nicht weit genug. Hier fordern wir die Absetzbarkeit oder Direktzahlungen für die Kosten der Ausstattung des Homeoffice. Dabei sind auch die Betriebsrät:innen gefragt. Sie sollen sensibilisiert werden und Arbeitnehmer:innen bei Gelegenheit bei der Anschaffung eines ergonomischen Home-Office finanziell unter die Arme greifen“, fasst Schumacher zusammen.

Zusätzlich sieht die gpa auch die Schattenseiten des „Arbeiten zuhause“ und macht auf die Gefahr des Verlusts des klassischen Arbeitsplatzes im Büro aufmerksam. Hier sehen Arbeitgeber:innen viel Einsparungspotential und setzen auf Großraumbüros und shared work places. Hinzu kommen die fehlenden sozialen Kontakte. Schumacher: „Durch Homeoffice klagen viele Arbeitnehmer:innen über Isolation und fehlende Kommunikation. Die Effizienz der Arbeit mag mit Homeoffice höher sein als im regulären Betrieb, aber das geht auf Kosten des sozialen Gefüges. Hier müssen wir aufpassen und entsprechend entgegenwirken. Da sind vor allem die Arbeitgeber:innen in der Pflicht.“